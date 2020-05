Consiglio regionale, Santangelo: "Importanti riconoscimenti per CTGS e Grotte di Stiffe"

"La mia proposta di destinare 270mila euro in favore del Comune dell’Aquila da riservare per il Centro turistico del Gran Sasso SpA è stata approvata dal consiglio regionale”.

A dichiararlo è Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale.

“Ritengo sia stato di vitale importanza aver autorizzato questo contributo per l’anno 2020, perché l’intero comparto turistico ha subito una inevitabile pesante battuta di arresto in termini di introiti economici a causa del Codiv-19 e ancora di più per il Centro turistico del Gran Sasso che è stato penalizzato in un periodo dell’anno dove gli appassionati e gli sciatori si riversano sulle nostre montagne per gli sport invernali”, ha concluso Santangelo".

“Con un altro emendamento a mia firma, le Grotte di Stiffe, site nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila, entrano a pieno titolo nel patrimonio di interesse turistico regionale. L'emendamento è stato approvato con voto unanime" afferma sempre Santangelo.

“Finalmente questo importante complesso turistico, che rappresenta una eccellenza italiana perché sono le uniche grotte attive visitabili con l’acqua che ancora scorre e modella il suo percorso con stalattiti e stalgmiti, potrà fregiarsi di questo riconoscimento.”

“Queste grotte rafforzano l’attrattività e l’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano offrendo ai visitatori uno scenario spettacolare e diverso in ogni stagione”.