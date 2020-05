Infrastrutture viarie L'Aquila, question time alla Camera. Pezzopane: "Troppe sono rimaste al palo, superare le incertezze"

"Il governo ha risposto puntualmente al question time n. 5-O3988 presentato in commissione ambiente assieme alla collega Chiara Braga sulla situazione delle infrastrutture nel comprensorio aquilano".

A darne notizia è la deputata Stefania Pezzopane.

"In relazione a quanto da me richiesto - spiega Pezzopane - la società Anas ha così risposto sulle varie situazioni sollevate:

Tangenziale sud dell'Aquila - variante sud all'abitato

il progetto preliminare generale, inclusivo dei tre lotti di interventi sulla SS 684, è stato oggetto, a partire dal 2014, di numerose osservazioni da parte della Regione Abruzzo, che hanno determinato un arresto dell'iter approvativo e la necessità di procedere ad un significativo aggiornamento progettuale. Una volta terminato l'aggiornamento del progetto, nel 2016 ANAS ha chiesto al MIT l'attivazione delle procedure CIPE e alla Regione di riattivare la procedura VIA. Anche in relazione al progetto aggiornato, sono state formulate osservazioni da parte delle Regione, nonché dai Comuni di L'aquila, Barisciano, Fossa e Poggio Picenze e dai comitati territoriali. Nel mese di febbraio 2019, Anas - sulla base degli esiti delle interlocuzioni intrattenute con i vari soggetti istituzionali e finalizzate ad individuare delle soluzioni condivise che consentissero di superare tutte le osservazioni - ha confermato le proposte elaborate a fine 2016 per i lotti A e B, inoltrando al MIT, alla Regione e al comune dell'Aquila una nuova proposta progettuale relativamente al lotto C. I tre lotti A, B e C sono inseriti nel Contratto di Programma 2016-2020 MIT-ANAS ed individuati con le sigle AQ25, AQ26 e AQ27.

Per quanto concerne gli interventi relativi al Lotto A, ricadente nel comune di L'Aquila, località Sassa, e quello relativo al Lotto B, ricadente nel comune di L'Aquila, località Mausonia, l'aggiornamento 2018 e 2019 del predetto Contratto di Programma, approvato dal CIPE con delibera 24 luglio 20 I 9, n. 36, prevede:

per il Lotto A, un costo di circa 36,18 milioni di euro, dei quali 2,6 milioni finanziati con il Fondo Unico per la progettazione;

Per proseguire con la progettazione definitiva - che potrà essere redatta tramite progettista aggiudicatario di accordo quadro - e definire il possibile iter approvativo della stessa era stato convocato per il 5 marzo scorso un tavolo tecnico presso il MIT con Regione Abruzzo e Comune di L'Aquila, incontro poi rinviato a causa delle restrizioni sanitarie derivanti dall'emergenza COVID-19.

Nell'evidenziare che, nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016/2020, l'appaltabilità deli interventi relativi ai lotti A e B è prevista per il 2022, si procederà nei prossimi giorni alla convocazione di una nuova riunione presso il MIT del predetto Tavolo tecnico.

Per quanto concerne l'intervento di cui al lotto C, anch'esso ricadente interamente nel territorio del comune dell'Aquila, la procedura è analoga a quella dei lotti A e B. Il costo dell' intervento è pari a circa 47,44 milioni di euro, dei quali finanziati 2,7 per la progettazione e, anche in questo caso, l'appaltabilità è prevista per il 2022".

SS. 260 Picente

Per quanto concerne le opere in corso sulla SS. 260 Picente, Anas ha invece comunicato che si tratta di interventi la cui ultimazione è prevista per i primi mesi del 2022, finalizzati all'adeguamento del tracciato, esistente alla normativa vigente e che consentiranno anche di elevare il livello di sicurezza e di scorrevolezza dell'infrastruttura, migliorando il sistema viario di accesso alla città dell'Aquila.

Nel dettaglio di tratta di interventi riguardanti:

il tratto stradale da San Pelino a Marana di Montereale, della lunghezza di circa 3,8 km, per un importo lavori pari a 20,5 milioni di euro (lotto 3);

il tratto stradale daJlo svincolo di Marana allo svincolo Cavallari, della lunghezza di circa 6 km e che prevede la realizzazione di una galleria (finalizzata anche ad evitare l'attraversamento del centro abitato di Marana), per un importo lavori di 61,2 milioni di euro (lotto 4).

Bretella San Salvatore e bretella Amiternum

Circa la bretella dell'ospedale San Salvatore "si è da tempo in attesa di approvazione della VIA regionale", spiega Anas.

"Quanto alla bretella Amitemum - ha aggiunto Pezzopane - informo che il parere negativo della Soprintendenza è stato impugnato da Anas e si è in attesa che il Consiglio di Stato si esprima".

Casello autostradale nucleo industriale di Pile

Infine, con riferimento al casello autostradale in località Nucleo Industriale di Pile, il MIT solleciterà gli enti preposti ad accelerare gli interventi, così importanti per il sistema produttivo del territorio.

"Questo è lo stato dell’arte, è evidente che tutti gli enti coinvolti devono accelerare gli iter", ha ribadito la deputata Pezzopane. "Ho chiesto al governo di fare in modo che Anas recuperi subito la riunione del 5 marzo, saltata causa Covid e non più convocata, per mettere a punto la progettazione definitiva e di prevedere con Anas e Regione il finanziamento dei lotti mancanti fino a Bussi per la Variante Sud Statale 17 e fino ad Amatrice per la 261. Seguirò con impegno i restanti passaggi. L’Aquila ha assoluto ed urgente bisogno di migliorare la viabilità verso le grandi direttrici, pena l’isolamento del capoluogo e dei comuni del comprensorio".