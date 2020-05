Consiglio regionale: il centrodestra si spacca, sfuma la nomina del Garante per l'infanzia. Sospiri: "Fatto grave, non si fanno giochetti politici sulla pelle dei bambini"

Il centrodestra si spacca sulla scelta del Garante regionale per l'infanzia.

Durante il consiglio regionale svoltosi oggi pomeriggio all'Aquila, al cui ordine del giorno c'era un pacchetto di nomine inerenti i vertici di alcuni organismi e enti regionali (tra cui il Collegio delle garanzie statutarie e il cda dell'Istituto zooprofilattico di Teramo), la maggioranza è andata sotto al momento del voto per l'elezione del Garante per l'infanzia, individuato nella persona dell'avvocata pescarese Maria Concetta Falivene (in quota Forza Italia).

Dopo che le prime tre votazioni, in cui era richiesta la maggioranza qualificata, erano andate a vuoto, al quarto scrutinio, in cui era richiesta la maggioranza semplice, la Falivene ha ottenuto 15 voti: uno in meno della soglia richiesta per l'elezione (16) ma due in meno rispetto ai voti che teoricamente il centrodestra poteva garantire (17). Due franchi tiratori hanno votato per l'onorevole Bellachioma e per la moglie dell'assessore Fioretti.

Uno sgambetto che ha causato il rinvio della nomina al prossimo consiglio e che ha scatenato le ire di Forza Italia, che a quel punto ha fatto mancare l'appoggio per l'elezione di Davide Calcedonio Di Giacinto (in quota Lega) nel cda dell'Istituto zooprofilattico di Teramo. Alla fine Di Giacinto è stato eletto ugualmente con 12 voti al secondo scrutinio (chiusosi con 2 schede nulle e 2 bianche) ma solo grazie alla presenza in aula del sottosegretario Umberto D'Annuntiis (FI), che partecipando al voto ha garantito il numero legale.

I consiglieri di opposizione Marianna Scoccia e Sandro Mariani parlano di "maggioranza spaccata, incapace di governare i processi, litigiosa e in disaccordo su tutto" mentre il capogruppo del Pd Silvio Paolucci afferma che nel centrodestra è avvenuto "un regolamento di conti": "E' emerso un segnale chiaro di tensione, già serpeggiante anche nelle fasi di costruzione e approvazione della legge regionale denominata “Cura Abruzzo 2. L'unico collante che finora sembrava tenere unita la maggioranza, le nomine, sembra invece rappresentare nelle ultime ore un vero incubo per Marsilio ed i suoi, che sulla designazione del Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, espressione del Gruppo Lega, raccoglie appena 12 voti. Spaccatura nella spaccatura sembra essere avvenuta all'interno del Gruppo di Forza Italia, dove il Consigliere Daniele D'Amario (Capogruppo FI), incassata la sconfitta sulla nomina del Garante per l'Infanzia, abbandona l'Aula lasciando la maggioranza appena ad un filo sul numero legale che il suo collega Umberto D’Annuntiis, sempre di Forza Italia, ha mantenuto per assicurare la validità della votazione cara alla Lega sull'IZS di Teramo. Mentre gli abruzzesi attendono ancora i soldi della cassa integrazione e gli imprenditori segnalano malfunzionamenti per inviare le istanze sul bando "Aiuta Impresa" conclude Paolucci "la coalizione che sostiene la Giunta lenta che rallenta l'Abruzzo mette in scena uno spettacolo imbarazzante a colpi di veti incrociati sulle nomine che sembrano non tener conto del difficile momento che i cittadini abruzzesi stanno vivendo fuori dalle mura del Palazzo dell'Emiciclo".

Anche il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, ha stigmatizzato quanto accaduto: "E' grave non aver votato oggi il Garante dell'Infanzia, non si fanno questi giochetti politici quando ci sono di mezzo i bambini. Non abbiamo scritto una bella pagina della storia del Consiglio regionale. Questa legge era importante e l'avevamo resuscitata dai cassetti impolverati del Consiglio regionale, non andava mischiato il livello politico su questo argomento".