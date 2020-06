Bonus economico per le famiglie, Bouchaib: "Innalzare soglia Isee per l'accesso alle risorse"

E' stato pubblicato il 28 maggio scorso l'avviso per il bonus economico straordinario 2020 a favore delle famiglie - il cui richiedente non abbia compiuto i 65 anni - in condizioni di difficoltà economiche con isee non superiore a 6.000 euro; la scadenza per presentare domanda è stata fissata al 27 giugno.

"A qualche mese dalla scoperta del covid-19, sono emerse tutte le ingiustizie e le problematiche socio-economiche della nostra epoca", sottolinea il responsabile immigrazione del circolo aquilano di Sinistra Italiana, Gamal Bouchaib. Infatti, "il divario tra ricchi e poveri si è ulteriormente allargato, e la situazione sembra destinata a peggiorare drasticamente: solo in Italia, secondo le stime della Caritas, la povertà è aumentata del 114%, con nuove forme di indigenza che tocchiamo con mano anche nella comunità aquilana. Ciò obbliga chi amministra ad uno sguardo innovativo sui criteri per l’accesso alle misure di sostegno sociale anche in conformità ai contenuti dell’ultimo decreto Cura Italia".

Ebbene, nel 2020 l'Isee è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia delle procedure. "Il nuovo Isee, per essere ancora più equo nel distribuire il costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie tra i cittadini italiani, introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti. Il bando appena pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila non tiene in considerazione le nuove regole dell’ISEE 2020 varate del Cura Italia e l'aumento dello stesso per l’accesso alle prestazioni di sostegno: in questo modo, tante nuove povertà per una manciata di euro rimarranno escluse dal bando".

Altri comuni, come quello di Como, hanno da tempo alzato la soglia dell’Isee (Euro 7.500 -10.000 Euro) per permettere la fruizione dei servizi sociali e di sostegno ordinari e straordinari a questa nuova galassia delle nuove povertà: "chiediamo alla giunta di verificare la possibilità di aggiornare il criterio di Isee fissato a 6.000 per l’accesso a questo bonus che cosi redatto creerà più astio ed esclusi nella società aquilana".