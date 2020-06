Pietrucci pronto a lasciare il Partito Democratico: aderirebbe al gruppo Misto per dare vita ad un'associazione. In mattinata, vertice con i maggiorente dem per provare a ricucire la spaccatura

Ore febbrili in seno al Partito Democratico.

Nella giornata di ieri, infatti, si è diffusa la voce della volontà di Pierpaolo Pietrucci di rompere con i dem, abbandonando il gruppo consiliare in Regione per approdare nel gruppo Misto.

A quanto si è potuto apprendere, Pietrucci - rientrato in Consiglio come primo dei non eletti nel mese di febbraio, a seguito delle dimissioni di Giovanni Legnini - avrebbe comunicato al partito e al suo staff la decisione di lasciare il Partito Democratico per dare vita ad un'associazione civica capace di "avvicinare" alla politica "mondi" che, negli anni, si sono allontanati dai democratici; un progetto che, è emerso, prevederebbe anche l'avvio di un'esperienza editoriale.

L'annuncio era atteso stamane; tuttavia, fonti dem confermano che, in mattinata, ci sarà un incontro alla presenza, tra gli altri, del capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, per provare a 'ricomporre' la spaccatura, convincendo Pietrucci a dare vita all'associazione senza, però, uscire dal partito e lasciare il gruppo consiliare. Dunque, è probabile che l'attesa conferenza stampa si tenga domattina.

Di certo, la decisione di Pietrucci viene da lontano. Già all'indomani della mancata elezione in Consiglio regionale, ad aprile 2019, il dirigente dem aveva annunciato la volontà di dar vita ad un'associazione: "Alle regionali c'è chi, come me, ha lavorato per portare dentro il Pd figure come quella di Patrizia Masciovecchio e chi, invece, ha lavorato in senso contrario, facendo candidare esponenti del partito in altre liste. Cosa che non ci ha permesso, per soli 400 voti, di far scattare il quorum in provincia dell'Aquila". Chiaro era stato il riferimento alla candidatura di Francesco Di Paolo e Antonella Santilli in una lista civica. "Da parte di alcuni maggiorenti del partito, escluso Giovanni Lolli, c'è stato un comportamento poco chiaro" aveva aggiunto Pietrucci, attaccando, pur senza citarli, Stefania Pezzopane e Massimo Cialente. "Mi hanno fatto pagare la mia poca obbedienza a regole e meccanismi di potere, le battaglie fatte in questi anni a difesa della mia comunità e del mio territorio, che ho sempre considerato prioritarie rispetto alle appartenenze di partito".

Voglio lanciare un messaggio, aveva aggiunto Pietrucci in una conferenza stampa indetta a Spazio Rimediato con Masciovecchio, con cui si era candidato 'in tandem' alle elezioni, "che si può fare politica anche lontani dalle poltrone e dai ruoli, senza stellette e indennità, tornando tra la gente; io e Patrizia rappresentiamo 7mila voti, sono stato il candidato di centrosinistra più votato all'Aquila e in provincia, e anche il più votato in Abruzzo in termini percentuali, perché Chieti e Teramo hanno 100mila e 60mila abitanti in più rispetto alla provincia dell'Aquila", aveva rivendicato.

Poi, si era aperta però la possibilità di un ritorno all'Emiciclo, di cui si è parlato per mesi fino alla nomina di Legnini a Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia: si pensava che la 'rottura', così, si sarebbe potuta sanare. Al contrario, Pietrucci sarebbe arrivato al punto di non ritorno, infastidito, anche, dal rinnovato protagonismo di alcuni maggiorenti del Pd, in particolare Giovanni Lolli, Stefania Pezzopane e Massimo Cialente. Di qui, la decisione di 'rompere' col passato, di muoversi più "liberamente" per dare sostanza, così si è fatto intendere, ad una rinnovata alleanza di centrosinistra ricucendo rapporti che, negli anni, si sono logorati per la "chiusura" dei democratici.

Ma c'è chi sostiene che, in realtà, Pietrucci avrebbe avviato interlocuzioni con altri partiti, ed in particolare con Italia Viva.

Si tratta soltanto di voci, al momento: di certo, si può dire che Pietrucci era pronto già stamane ad annunciare l'addio al Pd. Vedremo se la riunione fissata per la mattinata servirà a dipanare le nubi che si profilano all'orizzonte: è chiaro che un'altra dolorosa scissione, a due anni dall'addio di Americo Di Benedetto, sarebbe uno scossone nient'affatto indolore per i dem, che hanno appena celebrato un congresso unitario con la scelta di Emanuela Di Giovambattista a segretario comunale, e per il centrosinistra cittadino che mai si è ripreso dalla sconfitta elettorale della primavera 2017, segnata, non ci sono dubbi, dallo scontro che consumò alle primarie proprio tra Pietrucci e Di Benedetto.