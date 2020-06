Matteo Salvini all'Aquila lunedì 8 giugno

Matteo Salvini torna all'Aquila.

Il senatore e segretario della Lega sarà nel capoluogo abruzzese lunedì 8 giugno, per una tappa inclusa nel tour elettorale che il Carroccio sosterrà in vista delle prossime elezioni amministrative, rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo sono 60 i comuni in cui si tornerà al voto.

Salvini incontrerà dirigenti e amministratori locali del partito e terrà una conferenza stampa alle 16:30 nella sala ipogea di Palazzo dell'Emiciclo insieme al coordinatore regionale, il deputato Luigi D'Eramo.

L'ultima visita di Salvini all'Aquila risale al febbraio 2019, quando venne a festeggiare la vittoria di Marco Marsilio e del centrodetsra alle elezioni regionali.