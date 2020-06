Black Lives Matter: in centinaia manifestano all'Aquila contro il razzismo. La fotogallery

E' stata partecipatissima, oltre le aspettative, la manifestazione in piazza Duomo a sostegno delle proteste che stanno animando le città degli Stati Uniti per chiedere verità e giustizia sull'assissionio di George Floyd e in solidarietà alle vittime del razzismo e del suprematismo bianco.

Come in altre città italiane, anche L'Aquila ha risposto all'appello in un momento di forte ribellione verso l'oppressione e le disuguaglianze ancora ben radicate nella nostra società, attivandosi e aderendo alle proteste che, in questi giorni, stanno ribadendo con convinzione i valori dell'antifascismo, dell'uguaglianza e dell'antirazzismo.

Erano in centinaia nel cuore della città - nel rispetto del distanziamento sociale e con le mascherine - e in piazza si sono visti tantissimi giovani; un segnale di speranza per il futuro.

L'evento è stato organizzato da Unione degli studenti, Link Studenti Indipendenti, CGIL, Arci Querencia Circolo, Casematte, Libera Abruzzo, Fuorigenere, United L’Aquila, Aquilasmus, Fr.Azioni Fra.Intese, Circolo Provinciale Arcigay Massimo Consoli, ANPI L’Aquila, Slow Food L’Aquila, Mgs L’Aquila, Donne TerreMutate, Legambiente Beni Culturali Abruzzo

Il racconto fotografico della manifestazione