Onna: l'11 giugno la commemorazione della strage nazifascista di 76 anni fa

Giovedì 11 giugno a Onna, frazione dell'Aquila, si terrà la cerimonia in ricordo della strage nazifascista di 76 anni fa che causò 17 vittime.

Il programma prevede, alle 18, la Messa in suffragio che sarà celebrata dal parroco don Cesare Cardozo nella chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo con le precauzioni anti Covid; poi saranno deposte (evitando il corteo) le corone alla villa comunale - dove c'è il monumento - e nei pressi della casa, in via dei Martiri, dove avvenne la strage (casa demolita qualche settimana fa per essere ricostruita).

Saranno presenti il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco, il questore Gennaro Capoluongo, un rappresentante dell'amministrazione comunale, una delegazione dell'Anpi (associazione partigiani d'Italia) e alcuni cittadini di Filetto, paese teatro di un'altra terribile strage, quella del 7 giugno del 1944.

L'evento è organizzato da Pro loco e Parrocchia.