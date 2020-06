Consiglio regionale, maggioranza trova la quadra: Fallivene eletta Garante dell'infanzia

E’ l’avvocato civilista Maria Concetta Fallivene (in quota Forza Italia) il nuovo Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo.

Fallivene è stata eletta, a maggioranza, questa mattina durante la seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo dopo che la sua elezione era saltata nella precedente seduta consiliare.

Il centrodestra ha trovato, dunque, la quadra. Ricorderete che, durante la riunione dell'assise del 26 maggio scorso, la maggioranza era andata sotto al momento del voto per l'elezione del Garante; dopo che le prime tre votazioni, in cui era richiesta la maggioranza qualificata, erano andate a vuoto, al quarto scrutinio, in cui era richiesta la maggioranza semplice, la Fallivene aveva ottenuto soltanto 15 voti: uno in meno della soglia richiesta per l'elezione (16) ma due in meno rispetto ai voti che teoricamente il centrodestra poteva garantire (17). Due franchi tiratori avevano votato per l'onorevole Bellachioma e per la moglie dell'assessore Fioretti.

Uno sgambetto che aveva scatenato le ire di Forza Italia, che a quel punto aveva fatto mancare l'appoggio per l'elezione di Davide Calcedonio Di Giacinto (in quota Lega) nel cda dell'Istituto zooprofilattico di Teramo; alla fine Di Giacinto era stato eletto ugualmente con 12 voti al secondo scrutinio (chiusosi con 2 schede nulle e 2 bianche) ma solo grazie alla presenza in aula del sottosegretario Umberto D'Annuntiis che, partecipando al voto, aveva garantito il numero legale.

La spaccatura aveva scatenato le polemiche delle opposizioni; non solo: anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri aveva stigmatizzato l'accaduto. "E' grave non aver votato oggi il Garante dell'Infanzia, non si fanno questi giochetti politici quando ci sono di mezzo i bambini", aveva dichiarato. "Non abbiamo scritto una bella pagina della storia del Consiglio regionale. Questa legge era importante e l'avevamo resuscitata dai cassetti impolverati del Consiglio regionale, non andava mischiato il livello politico su questo argomento".

Sta di fatto che l'intermediazione del governatore Marco Marsilio ha calmato le acque e, stamane, si è giunti finalmente alla nomina.

La figura del Garante è stata istituita con legge regionale 24 del 2 agosto 2018. Fallivene resterà in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta; tra i compiti che è chiamata a svolgere, ricordiamo: promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; promuovere e vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali ed europee; rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali; vigilare, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa.