Consiglio in digitale: stamane in aula anche alcuni consiglieri di maggioranza

E' appena iniziata la seduta del Consiglio comunale convocata su piattaforma digitale dal presidente Roberto Tinari.

L'assise è chiamata a discutere il seguente ordine del giorno:

consigliere Romano su "Misure per l'attivazione dell'edilizia scolastica comunale";

consigliere Romano su "destinazione dell'edificio della scuola d'infanzia di Gignano a favore del Centro Sociale anziani della frazione";

consiglieri Mancinelli ed altri su "richiesta sostegno strutture scolastiche private e paritarie poste sul territorio aquilano".

Il Consiglio, infine, sarà chiamato a discutere le mozioni seguenti:

consiglieri Mancinelli ed altri su "Attivazioni di corsi teorico/pratici gratuiti sulla manovre di disostruzione delle vie aree in età pediatrica";

consigliere Lelio De Santis ed altri su "Difesa degli uffici regionali del Settore Cultura a L'Aquila";

consiglieri Rocci e Santangelo su "richiesta accelerazione nel pagamento dei debiti contratti dal Comune dell'Aquila nei confronti dei fornitori di servizi";

consigliere Silveri su "Progetto palestra esterna Scuola Primaria di Preturo".

In aula si sono presentati i consiglieri di opposizione Paolo Romano (Italia Viva), Elia Serpetti e Antonio Nardantonio (Il Passo Possibile), come ennesimo segno di protesta per la decisione del presidente di non riunire l'assise in presenza; la novità è che stamane, a Villa Gioia, si sono presentati anche alcuni rappresentanti della maggioranza, ed in particolare Marcello Dundee (Forza Italia), Francesco De Santis e Laura Cucchiarella (Lega) e Roberto Jr Silveri (gruppo Misto).

Segnale chiaro dei mal di pancia che attraversano anche il centrodestra.