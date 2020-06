Elezioni, centrodestra: "Candidature unitarie". Via libera a Di Stefano a Chieti

Con un comunicato congiunto Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini – leader di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – hanno annunciato i nomi dei candidati presidenti del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo settembre.

Saranno Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) nelle Marche, Stefano Caldoro (Forza Italia) in Campania, Susanna Ceccardi (Lega) in Toscana e Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) in Puglia.

Questi nomi, si legge nel comunicato congiunto, "si aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto".

Nel comunicato si spiega inoltre che "il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali. L’accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione, prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centro-Sud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimeranno candidati in altre città al voto".

Insomma, è arrivato il via libera definitivo alla candidatura a sindaco di Chieti di Fabrizio Di Stefano, espressione del Carroccio; stante il quadro unitario, si attende venga ufficializzata anche la corsa unitaria di Tiziano Genovesi, anche lui della Lega, come candidato sindaco di Avezzano.