Decreto Rilancio, Marsilio scrive a Conte: "Sospendere fino al 2022 il ripiano dei disavanzi amministrativi"

Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è tornato a richiedere di inserire nel testo del decreto-legge “Rilancio”, attualmente all’esame della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, la facoltà, per le Regioni, di sospendere, per il periodo 2020/2022, il ripiano dei disavanzi amministrativi 2014 e 2015.

"La sospensione" afferma Marsilio "non comporterebbe alcuna dilazione del termine ventennale dei piani di rientro e, quindi, alcun aggravio di costi per lo Stato, e avrebbe l’effetto fondamentale di mettere le Regioni nelle condizioni di utilizzare, con immediatezza, risorse che sono già nella disponibilità delle stesse e che si rendono necessarie per fronteggiare le gravi conseguenze socio-economiche della crisi in atto, favorendo la ripresa economica dei propri territori, attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie e agli enti locali. Questa facoltà porterebbe circa 30 milioni di euro l’anno per l’Abruzzo e il Lazio, quasi 60 per la Regione Campania e oltre 100 milioni di euro per la Regione Piemonte".

La lettera al Presidente Conte (download).