Altro che candidature unitarie: centrodestra si spacca a Chieti e Avezzano

All’indomani del comunicato congiunto firmato da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini – leader di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – per annunciare i nomi dei candidati presidenti del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo settembre oltre che l’accordo su candidature unitarie anche alle comunali, le acque nel centrodestra abruzzese sono più agitate che mai.

“L’accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione – hanno comunicato le segreterie nazionali dei partiti - prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centro-Sud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimeranno candidati in altre città al voto". Di fatto, è arrivata così l’investitura ufficiale di Fabrizio Di Stefano a candidato sindaco di Chieti, in un quadro di rinnovata intesa che sottende, tra l’altro, al via libera definitivo alla discesa in campo del segretario provincia della Lega Tiziano Genovesi a candidato di coalizione ad Avezzano.

Tuttavia, l’annuncio non ha tacitato i mal di pancia; anzi, l’accelerazione delle ultime ore ha reso manifeste le spaccature nel campo del centrodestra.

A Chieti, una parte consistente di Forza Italia – quella che fa capo all’assessore regionale Mauro Febbo – non ha alcuna intenzione di sostenere la candidatura di Di Stefano: sotto il simbolo di Forza Chieti, si sta costruendo piuttosto un contenitore civico intorno al nome di Bruno Di Iorio che ha trovato sponde importanti anche nel campo dei moderati di centrosinistra, ed in particolare in Italia Viva, con la concretizzazione, almeno su base cittadina, di quel progetto politico di centrismo moderato che avrebbe in mente Matteo Renzi, convinto di poter intercettare il consenso dei liberali di centrodestra che non intendono seguire Salvini e Meloni sulla via del sovranismo.

Una spaccatura che non potrà che avere ripercussioni anche a livello regionale.

Accade più o meno lo stesso ad Avezzano.

Che il sindaco uscente Gabriele De Angelis fosse ‘fuori dai giochi’ era davvero difficile da credersi; in realtà, il coordinatore provinciale di Forza Italia ha continuato a lavorare, in questi mesi, provando a costruirsi la strada verso la candidatura. E all’indomani dell’accordo nazionale sancito da Salvini, Meloni e Berlusconi, De Angelis ha deciso di rompere gli indugi.

Stamane, il gruppo promotore del Movimento civico “Riprendiamo il cammino” ha diffuso un appello, in calce 163 firme dei primi cittadini aderenti, con l’invito esplicito a De Angelis a scendere di nuovo in campo “per completare quel percorso di rinascita della città non più procrastinabile”, le loro parole.

La città di Avezzano, commissariata ormai da più di un anno - si legge nell’appello – “vive mestamente un periodo di stallo politico oltre che di vuoto amministrativo che l’ha già irrimediabilmente esclusa dalla programmazione regionale. E ai cittadini, ancora oggi, risultano di difficile comprensione le motivazioni della caduta dell'amministrazione De Angelis che, in soli 22 mesi di operato effettivo, aveva tracciato importanti linee di innovazione, realizzando opere significative. Aver deciso di far cadere l'amministrazione sul voto del bilancio consuntivo - aggiunge il movimento civico - resta ancora oggi la prova inequivocabile di una scelta irresponsabile, visto che nei mesi successivi nessuno degli artefici ha proposto all'attenzione della città progetti seri e credibili”.

Di qui, l’appello al sindaco uscente a riprovarci.

Una mossa costruita a tavolino, destinata a smuovere le acque nel centrodestra, e non solo. Sebbene sia sul tavolo la candidatura di Roberto Verrecchia in quota Partito Democratico, infatti, restano sullo sfondo Gianni e Giuseppe Di Pangrazio che, c’è da scommetterci, non resteranno a guardare.