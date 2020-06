Ad Avezzano si 'spacca' anche il centrosinistra: Italia Viva sostiene Babbo

Ad Avezzano si 'spacca' il fronte del centrosinistra.

In mattinata, Italia Viva ha annunciato il sostegno alla candidatura civica di Mario Babbo, consigliere di maggioranza durante la legislatura di Gianni Di Pangrazio ed ex consigliere di minoranza durante quella di Gabriele De Angelis, che ha raccolto intorno a sé, così è stato annunciato, cinque liste.

"Il principio che muove ogni singolo iscritto di Italia Viva sta nella consapevolezza di dover avviare un percorso innovativo, offrire un contribuito di idee confrontandosi con chiunque proponga un programma democratico e riformista contro ogni sovranismo, che sappia battersi per soluzioni concrete su Sanità, sicurezza e nuove infrastrutture di collegamento e che potenzi le politiche sociali e quelle agricole", si legge in una nota diffusa dal deputato Camillo D'Alessandro, dal coordinatore cittadino Maurizio Pendenza e dai coordinatori provinciali Maria Ciampaglione e Paolo Romano. "Sono proprio i contenuti, le proposte programmatiche e le capacità in nuce di tenere assieme le forze civiche e politiche in un unico progetto che hanno determinato la nostra scelta di appoggiare il progetto civico di Mario Babbo, un candidato che guarda alle forze riformiste, che non subisce l’onta di essere stato candidato da accordi romani, che ha un’ottima esperienza amministrativa e un forte radicamento in città. Un giovane esperto mai arrendevole, tanto da essere stato anche un ottimo rugbysta, che Italia Viva è orgogliosa di sostenere", l'annuncio.

A questo punto, resta da chiedersi come si muoverà il Partito Democratico che, nei giorni scorsi, ha annunciato il sostegno alla candidatura di Roberto Verrecchia ma che non ha, al momento, una coalizione di liste a supporto. E c'è chi si dice convinto che, alla fine, i dem potrebbero convergere su Babbo.

Staremo a vedere.

Di certo, non si può che sottolineare come Italia Viva, ad Avezzano così come a Chieti, stia sostenendo percorsi civici, centristi, che 'parlano' anche ai moderati di centrodestra: è evidente come ad Avezzano una parte della 'fu' Forza Italia sosterrà Babbo, così come a Chieti si sta costruendo un percorso politico con l'ala azzurra legata a Mauro Febbo che, va anche detto, non è che venga da una tradizione politica moderata e liberale. Le difficoltà stanno nel campo dei progressisti, che faticano a ricostruire un campo credibile.

D'altra parte, ad Avezzano il quadro politico è scomposto anche a destra, con Tiziano Genovesi che, seppure sostenuto personalmente da Matteo Salvini che ha inserito la Marsica nel suo tour elettorale, guiderà una coalizione tutt'altro che coesa; anzi, il partito 'forte' in città potrebbe risultare Fratelli d'Italia, che punta ad ottenere il risultato di lista ma non ha digerito affatto l'indicazione giunta da Roma sul sostegno a Genovesi. E Forza Italia? Una parte, come detto, si è ritrovata sulla candidatura di Babbo; un'altra parte, invece, ha preso le distanze dal candidato di coalizione pronta a sostenere il sindaco uscente Gabriele De Angelis.

Sullo sfondo restano Gianni e Giuseppe Di Pangrazio che potrebbero determinare le sorti della competizione, costruendo una lista a supporto di una delle candidature in campo, e non è affatto detto, anzi, che sia del campo di centrosinistra.