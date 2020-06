Terremoto Centro Italia, ai Comuni abruzzesi 4,4 milioni di euro

Si è svolta nel pomeriggio di oggi la Cabina di Coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016 a L’Aquila. Nel corso della riunione sono state approvate due ordinanze.

La prima ordinanza, nel recepire le disposizioni del decreto legge adottato dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato sino al prossimo 20 settembre il termine per la presentazione delle domande di contributo relative agli edifici con danni lievi. A tal riguardo si ricorda che il mancato rispetto del termine determina l’inammissibilità della domanda di contributo e la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

Con la medesima ordinanza è stato raddoppiato il numero degli incarichi professionali per prestazioni parziali che ciascun professionista potrà eseguire in contemporaneità, che raggiunge ora il tetto di 150 incarichi in luogo dei 75 precedentemente previsti. È stato infine istituito un servizio di assistenza e supporto tecnico e informativo per i professionisti attraverso la creazione di uno specifico spazio sul sito istituzionale del Commissario. Le risposte ai quesiti saranno rese entro 15 giorni.

Con la seconda ordinanza, invece, sono state assegnate ai Comuni del cratere sismico le risorse stanziate dal decreto sisma dello scorso dicembre.

Si tratta di 26,8 milioni di euro quale quota parte del Fondo di 100 milioni di euro versato dalla Camera dei Deputati per la ricostruzione delle aree terremotate.

Di tale prima tranche la Regione Abruzzo ottiene ben 4,4 milioni (pari al 16,4%) per i seguenti interventi:

Provincia di Teramo - Comune di Campli Lavori di ricostruzione della Palestra Nino D'Annunzio in località Castelnuovo e sistemazione esterna (€ 130.000), Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e acquisto terreno per realizzazione Polo scolastico in località Piane Nocella (€ 70.000); Comune di Crognaleto Lavori di straordinaria manutenzione strada di accesso al Santuario della “Madonna della Tibia” nella frazione di Crognaleto (€ 49.811,76), Lavori di straordinaria manutenzione viabilità interna della Frazione di Macchia Vomano (€ 49.892,23), Lavori di completamento centro polifunzionale comunale - autorimessa e polo logistico Protezione Civile (€ 100.250); Comune di Valle Castellana Lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria nelle Frazioni di Pietralta, Ceraso, Coronelle, Mattere e pubblica illuminazione nella Frazione di San Giacomo (€ 200.000); Comune di Castel Castagna Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali (€ 160.000), Lavori di manutenzione del territorio tramite acquisizione attrezzature e mezzi finalizzati alla gestione delle emergenze (€ 40.000); Comune di Rocca Santa Maria Lavori di ricostruzione e ripristino della viabilità, dei muri, dell'arredo urbano ecc. (€ 200.000); Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei bagni pubblici del comune mediante interventi strutturali (€ 50.000), Lavori di ristrutturazione ed adeguamento strutturale e tecnologico della Caserma Carabinieri (€ 150.000); Comune di Civitella del Tronto Lavori di riqualificazione aree e spazi aperti del centro storico (€ 200.000); Comune di Montorio al Vomano Lavori di costruzione marciapiede per collegamento pedonale zona MAP e SAE (€ 200.000); Comune di Cortino Lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri di Faieto, Elce e Padula (€ 120.000), Lavori di ricostruzione e ripristino strada comunale nella frazione di Casagreca (€ 80.000); Comune di Torricella Sicura Lavori di messa in sicurezza - dissesto idrogeologico strada comunale di Via Aldo Moro - opere di contenimento (€ 200.000); Comune di Pietracamela Lavori di realizzazione struttura antisismica da adibire a sede del centro di coordinamento comunale per l’emergenza (€ 200.000); Comune di Tossicia Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'autorimessa per i mezzi della protezione civile (€ 62.000), Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali accesso al polo museale sito nel palazzo marchesale (€99.820), Lavori di riqualificazione dei ruderi in Via Roma attraverso la realizzazione di pavimentazione ed illuminazione (€38.179); Comune di Castelli Lavori di ripristino funzionale padiglioni e locali di servizio dei cimiteri comunali di Castelli, frazione di Colledoro e frazione di Befaro (€ 200.000); Comune di Fano Adriano Lavori di realizzazione di Struttura Abitativa Emergenziale finalizzato all'implementazione delle strutture di Protezione Civile (€ 200.000); (€ 200.000);

Provincia dell’Aquila - Comune di Pizzoli Lavori di riparazione immobili comunali (Palazzetto dello Sport - Vecchi spogliatoi Campo Sportivo Comunale - Ex Sede municipale) (€ 200.000); Comune di Campotosto Lavori di ricomposizione del margine urbano a seguito della demolizione dell'edificio comunale (€ 200.000); Comune di Cagnano Amiterno Lavori di riqualificazione urbana nella frazione di San Giovanni (€200.000); Comune di Barete Lavori di realizzazione di una struttura polivalente di protezione civile ed a sostegno della scuola e dello sport (€ 200.000); Comune di Montereale Lavori di ricostruzione e ripristino spogliatoi campo sportivo Collecalvo ed area esterna alla Scuola Media (€ 200.000); Comune di Capitignano Lavori finalizzati alla fruibilità e funzionalità delle varie strutture comunali quali lo spogliatoio dell'edificio polivalente, alcuni tratti viari, l'area SAE dotandola di una tensiostruttura articolata in n.6 sottoprogetti (€ 200.000).

Provincia di Pescara - Comune di Farindola Lavori di completamento messa in sicurezza di edifici demoliti nel Centro Storico (€ 200.000).

“L’approvazione di queste due ordinanze – ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – dà un ulteriore impulso alle opere di ricostruzione, sia sotto l’aspetto procedurale con la proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo relative agli edifici con danni lievi sia di sostegno alle amministrazioni locali con lo stanziamento di fondi utili a ridare vitalità alle comunità dell’entroterra abruzzese”.