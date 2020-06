Nicola Maiale proclamato segretario Pd provincia Pescara: "Mai come ora è necessario il dialogo"

Si è svolto oggi a Villa Riseis, a Pescara, il Congresso del Partito Democratico della provincia di Pescara, “Costruire comunità”.

Nicola Maiale, candidato unitario, è stato proclamato segretario.

Eletti alla presidenza e alla vicepresidenza dell’Assemblea provinciale rispettivamente Moreno Di Pietrantonio e Kendra Sfoglia.

Nel corso dell’evento sono intervenuti tra gli altri il senatore Andrea Ferrazzi e il responsabile nazionale economia del partito Emanuele Felice.

Maiale ringrazia “chi ha lavorato all’ottima riuscita della giornata di oggi, un’organizzazione in presenza che ha pagato e testimonia la volontà delle persone di tornare a confrontarsi di persona, a incontrarsi. Noi proseguiamo un lavoro che abbiamo già tessuto in questi mesi caratterizzati dall’emergenza, in cui i problemi della città capoluogo e del territorio provinciale, aggravati dalla crisi, sono al centro delle nostre azioni e preoccupazioni. Mai come ora il dialogo è necessario, e del dialogo vogliamo continuare a farci promotori: con le altre forze politiche del centrosinistra, con l’associazionismo, con i sindacati e con le forze economiche”.