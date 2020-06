Dl Semplificazioni, Marsilio scrive a Conte per Uffici speciali sisma

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al fine di sottoporgli una serie di proposte normative predisposte dagli Uffici speciali per la ricostruzione affinché possano essere inserite nel nuovo “Decreto Semplificazioni” che, a breve, sarà approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta di misure finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione pubblica e privata, sia per il sisma aquilano che per quello del Centro-Italia, nonché a garantire nuove assunzioni di personale negli Uffici speciali.

"Come è a Lei noto - scrive Marsilio - in Abruzzo c'è una duplice ricostruzione in corso: la prima, legata al terremoto aquilano, è ancora da completare, soprattutto per la parte pubblica che, purtroppo, sta registrando notevoli ritardi; la seconda, quella relativa al terremoto del centro Italia, presenta ancora oggi diversi nodi irrisolti. In tale constesto - aggiunge il governatore - si è inserita l'emergenza epidemiologica legata al covid-19 che si è abbattuta come un flagello su un territorio già duramente provato e che, per questo, vive una condizione del tutto particolare sotto il profilo socio-economico".

Con le misure proposte, si potrebbero "semplificare e accellerare le procedure di ricostruzione - ribadisce Marsilio - pubblica e privata" nonché garantire "nuove assunzioni di personale negli uffici speciali".

L'accoglimento delle misure, "di estrema attualità", sia pure dopo l'approvazione dello Sblocca cantieri e del successivo Decreto sisma, "potrebbe rappresentare l'occasione per imprimere la svolta necessaria ai processi in atto", conclude Marsilio nella missiva.