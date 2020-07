Avezzano, è Annamaria Taccone il candidato sindaco di Forza Italia

Forza Italia pone il veto su Tiziano Genovesi come candidato sindaco del centrodestra a Avezzano e a una settimana dalla visita di Salvini in Marsica, lancia come proprio candidato Annamaria Taccone, docente universitaria e titolare dal 1995 di uno studio di consulenza fiscale.

Martedì 7 luglio, alle ore 11, Taccone presenterà in conferenza stampa il suo programma insieme al coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, e ai coordinatori provinciali Gabriele De Angelis e Aureliano Giffi.