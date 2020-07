L'Aquila, società partecipate: approvati bilanci di Asm, Ama e Sed

Il Comune dell’Aquila ha approvato i bilanci 2020 di Asm, Ama e Sed.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Partecipate Fausta Bergamotto, che precisano che quelli delle altre due società comunali, Afm e Centro turistico del Gran Sasso saranno approvati a giorni.

“Asm e Sed chiudono in utile – hanno commentato il sindaco Biondi e l’assessore Bergamotto – e il bilancio di Ama, pur evidenziando ancora delle difficoltà, ha fatto emergere dei miglioramenti significativi. Ringraziamo i tre amministratori e le strutture delle aziende in questione per l’operato svolto e ci preme sottolineare il lavoro lodevole e proficuo delle società nell’emergenza coronavirus, per gli interventi messi in atto per la gestione della raccolta dei rifiuti (Asm), per la gestione in sicurezza del trasporto pubblico (Ama). Un ringraziamento in particolare al Sed per l’ottimo lavoro eseguito nella gestione delle videoconferenze e nell’allestimento dello smart working dei dipendenti comunali”.