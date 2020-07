Enti Locali. Giacomo Carnicelli, sindaco di Torninparte, è il nuovo presidente ALI Abruzzo

Giacomo Carnicelli, sindaco di Torninparte, è il nuovo Presidente ALI Abruzzo.

A eleggerlo oggi, durante il Congresso regionale, che si è tenuto in remoto, i sindaci abruzzesi aderenti ad ALI.

Il Congresso si è svolto alla presenza del presidente nazionale di ALI e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del direttore generale di ALI, Valerio Lucciarini e del presidente del consiglio nazionale di ALI, Bruno Manzi.

"Grazie a coloro che hanno voluto darmi fiducia per ricoprire un ruolo che è delicato, e fondamentale. Porto alla guida di ALI l’esperienza di primo cittadino di un Comune che ha dovuto affrontare in questi anni molte sfide e molti problemi, a cominciare da quelli legati al terribile sisma del 2009", le parole di Carnicelli. "Il buon esito dell’esperienza di ALI in Abruzzo potrà andare a beneficio degli amministratori, e soprattutto dei cittadini: ALI può essere infatti una sede privilegiata in cui rappresentare le esigenze e le richieste di un territorio eterogeneo come quello abruzzese, che necessita di attenzione e ascolti costanti. Faremo valere le nostre ragioni e le nostre capacità, interpretando l’opportunità con un piglio che sia il più possibile propositivo".