Governance poll 2020, sindaci d'Abruzzo promossi: Biondi al 19esimo posto

Gli italiani guardano con fiducia ai loro sindaci.

E’ quanto emerge dalla classifica di gradimento che gli abitanti delle città riservano ai primi cittadini dei comuni capoluogo di provincia, misurato dall’edizione 2020 del Governance Poll pubblicato stamane sul Sole 24 Ore.

In 83 casi su 105 (il 79%), i cittadini offrono ai loro amministratori una percentuale di consensi superiore al 50%. Che non va tradotta in un potenziale risultato elettorale, perché i numeri delle urne dipendono dai candidati alternativi e dalle campagne che le precedono, ma indica una promozione netta. Ai sindaci va molto meglio che ai presidenti di Regione, fra i quali la sufficienza del 50% arriva solo in 5 casi su 18 (27%).

Stando ai sindaci dei capoluoghi abruzzesi, spicca la performance di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, al 19esimo posto assoluto con un indice di gradimento del 58.7%, + 5.2% rispetto all’elezione del 2017.

Segue Umberto Di Primio, giunto a fine legislatura a Chieti con un consenso che si attesta al 56.7%, 1.7% in più rispetto a cinque anni fa. Carlo Masci, sindaco di Pescara, è al 44esimo posto, con un gradimento che è al 54.7%, in crescita di oltre 3 punti percentuale rispetto all’elezione della primavera 2019. Chiude Gianguido D’Alberto, al 58esimo posto, con un consenso in linea con quello emerso dalle urne alle amministrative del 2018: 53.3% percento rispetto al 53 di due anni e mezzo fa.

Sindaci abruzzesi promossi, dunque.

Così come viene promosso dai cittadini il primo scorcio di legislatura in Regione del governatore Marco Marsilio, al 6° posto tra i Presideni con un indice di consenso poco inferiore al 50%, 49.4% in crescita rispetto alle regionali del 2019 allorquando l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia si attestava al 48%.

Tra i sindaci il più amato è Antonio De Caro, alla guida di Bari dal 2019, con un gradimento che si attesta al 69.4%; segue Cateno De Luca, primo cittadino di Messina. In fondo alla classifica, i sindaci di Roma e Palermo, Virginia Raggi e Leoluca Orlando. Tra i governatori spicca Luca Zaia (Veneto), con un gradimento oltre il 70%; ultimo in classifica Nicola Zingaretti (Lazio), con un indice che si attesta al 31%.