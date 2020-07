Centri estivi L'Aquila, Bignotti: "Da operatori importante apporto a sistema educativo cittadino"

"In queste prime settimane di apertura dei centri estivi, ho avuto l'opportunità di visitarne alcuni presenti sul territorio comunale che, seppur tra mille difficoltà riescono ad erogare un servizio in sicurezza per i bambini grazie alla professionalità dei gestori e degli operatori".

Ad affermarlo, in una nota, è l'assessore comunale alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti.

"Ogni centro estivo ha dovuto prendere una serie di provvedimenti per rimodulare gli spazi, sia interni che esterni, sostenendo in alcune situazioni, anche un importante aggravio dei costi di gestione. Voglio pertanto ringraziare tutti gli operatori del settore per l'importante apporto che, soprattutto in questo momento, stanno dando al sistema educativo cittadino e alle famiglie, risultando ad oggi una delle pochissime attività in presenza, dedicata ai bambini e agli adolescenti".

"Per questi motivo nel tavolo Nazionale Anci di venerdì scorso ho chiesto che ci sia massima attenzione da parte del Governo verso gli operatori privati, affinché ad esempio alla riapertura dei nidi a settembre, siano messi nelle condizioni economiche ed operative di poter affrontare la probabile riduzione numerica degli utenti. È infine importante notare come, grazie anche all'intervento di raccordo dell'assessorato alle politiche sociali che presiedo, si sia formata una vera rete operativa tra i centri estivi e si è consolidata quella tra gli asili nido privati che continuerà a confrontarsi nelle prossime settimane tramite la convocazione di ulteriori specifici tavoli".