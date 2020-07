Lega Giovani L'Aquila: "Usare l'aula del consiglio comunale per le sedute di laurea Univaq"

Usare l'aula consiliare Tullio De Rubeis, a Villa Gioia, per le sedute di laurea dell'Università dell'Aquila.

La proposta viene dalla Lega Giovani.

"Sono molti" si legge in una nota firmata dal coordinatore provinciale Andrea Costantini e dal respomnsabile università Alessandro Maccarone "gli atenei abruzzesi e non solo che si ritrovano costretti ancora a procedere in via telematica con le sessioni di laurea. Con la Lega Giovani L'Aquila abbiamo chiesto al Comune ed al nostro gruppo consiliare di concedere ai laureandi l'aula consiliare, così come la sala Rivera o il Palazzetto dei Nobili, per poter celebrare degnamente l'importante traguardo della laurea. Una cerimonia dal valore simbolico altissimo che non può non essere condivisa con i parenti e gli amici più stretti. In più sono in tanti a non godere a L'Aquila e dintorni di connessioni wifi veloci e funzionali: per questo crediamo sia di fondamentale importanza oggi più che mai intervenire a sostegno degli studenti abbandonati da un governo assente e menefreghista".