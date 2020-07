Non autosufficienza, in Abruzzo 41 milioni di fondi bloccati. Pettinari (M5S): "Dalla Regione uno schiaffo ai più deboli"

La Regione Abruzzo ancora non adempie al versamento delle somme previste per il Fondo di non autosufficienza (FNA) agli Ambiti distrettuali sociali (ADS). Una mancanza molto grave secondo il vice presidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari (M5S) che con due lettere, vista la mancata risposta alla prima, sollecita il Presidente Marsilio, l’assessore competente Fioretti e il direttore di dipartimento Di Giampietro, a fornire le dovute spiegazioni e ad adempiere immediatamente all’erogazione delle somme come previsto dal DPCM del 21 novembre 2019 che ha assegnato all’Abruzzo circa 41 milioni di euro per il triennio 2019/2021 (13.699.480 euro per l’anno 2019, 13.646.900 euro per l’anno 2020, 13.596.710 euro per l’anno 2021).

“Il Fondo per la non autosufficienza – spiega Pettinari - è stato istituito per fornire sostegno a persone, adulte e minori, affette da disabilità gravissima e ad anziani non autosufficienti. Il principale obiettivo è quello di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, nonché garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Nel Piano Sociale Regionale 2016/2018 è chiaramente decritto che le risorse finanziarie provenienti dai diversi “Fondi” vengano ripartite e assegnate in favore dei 24 Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) della Regione Abruzzo. Ma agli ambiti distrettuali ancora non arriva 1 euro".

"Eppure - prosegue Pettinari - parliamo di risorse importantissime, destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio; trasferimenti monetari destinati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato; ad interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, purché complementari al percorso domiciliare e il finanziamento di Progetti di Vita Indipendente.

"Il Governo ha stanziato delle importanti somme – spiega ancora il consigliere pentastellato – ora sta alle Regione attuare quanto necessario affinché questi fondi arrivino nelle ADS e quindi a destinazione. E’ incomprensibile che la Giunta a trazione centro destra non riesca ad adempiere ai suoi compiti con la dovuta solerzia neanche davanti a un tema così delicato ed impattante sulla qualità della vita di tanti cittadini. Una mancanza – incalza il 5 stelle - che accentua ancor più, in un momento così complesso, le disparità tra disabili e normodotati, sottoponendo i primi a una doppia fragilità di cui il Governo regionale deve farsi carico in modo responsabile e tempestivo. Ho scritto la prima lettera per avere delucidazioni in merito lo scorso 25 giugno, nessuno ha risposto, così ho scritto nuovamente il 9 luglio ma ad oggi inspiegabilmente non è arrivata ancora nessuna risposta.

"Ho chiesto di sapere:

quali provvedimenti la Regione Abruzzo intende adottare al fine di fornire una immediata soluzione per l’assegnazione agli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) degli importi derivanti dal riparto delle somme del Fondo per la non Autosufficienza- DPCM del 21 novembre 2019;

se la Regione Abruzzo, ai fini del trasferimento delle risorse nazionali, ha adottano un Piano Regionale per la non Autosufficienza, o altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi per le persone disabili e per le persone non autosufficienti, con gravissimo stato di demenza o con ritardi mentali gravi e profondi, tali da compromettere lo svolgimento in autonomia delle funzioni essenziali, oppure di persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare (es. SLA, SMA, sclerosi multipla, Parkinson) oppure persone la cui vita dipende, qualunque sia la grave patologia da cui sono affette, da assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette;

se la Regione Abruzzo ha esaminato la possibilità di istiture un Fondo Regionale per la non Autosufficienza, visto che le risorse del Piano Nazionale FNA sono aggiuntive e complementari ai servizi sanitari e non sostitutive;

se la Regione Abruzzo ha esperito tutti i possibili scenari per poter assicurare alle persone doppiamente fragili una vita dignitosa nel proprio ambiente di vita, anche incentivando i Progetti di Vita Indipendente".

"Mi auguro - conclude Pettinari - che il prima possibile si dia seguito a quanto previsto. Non possiamo permetterci di far attendere oltre persone in estrema difficoltà”.