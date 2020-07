Abruzzo, il nuovo anno scolastico inizierà il 14 settembre

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Piero Fioretti, ha deliberato il calendario scolastico regionale 2020-2021.

L’inizio dell’anno scolastico, Covid permettendo, è fissato per il 14 settembre 2020, la conclusione invece per l'8 giugno 2021 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, e per il 30 giugno per la scuola dell’infanzia.

Oltre alle feste ufficiali ci sarà ponte il 7 dicembre e chiusura il 16 febbraio per Carnevale. Le vacanze di Natale saranno comprese tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua dal 1 al 6 aprile 2021. Sono quindi 208 i giorni di attività didattica, per le scuole che proseguiranno con la settimana corta dovrebbero essere 174.

Gli altri provvedimenti della giunta

Su proposta del Presidente Marco Marsilio, la Regione Abruzzo ha aderito al progetto interregionale “Semplificazione+” volto all’attuazione di misure di semplificazione sui procedimenti amministrativi connessi al programma operativo di gestione del Fondo Sociale Europeo.

Sempre su proposta di Marsilio è stato approvato, inoltre, il piano degli interventi finanziato con il fondo di solidarietà dell’Unione Europea per gli eventi calamitosi che hanno colpito la regione nel mese di ottobre 2018; in particolare, è stato assegnato un finanziamento di 650.000 euro, di cui, il 50%, è stato destinato agli interventi già svolti e rendicontati. Il restante 50% è stato assegnato al Comune di Villetta Barrea (Aq) per gli interventi di ripristino dei danni connessi agli eventi calamitosi relativi all’annualità 2018.

Su proposta del Vicepresidente Emanuele Imprudente, la giunta ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e il Ministero delle politiche agricole al fine di impiegare i carabinieri forestali nelle attività di vigilanza e controllo del patrimonio agrosilvopastorale, nonché per l’attività di supporto ai compiti di Protezione civile.

Ancora su proposta di Marsilio, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in favore della crescita e dell’occupazione, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria del progetto “Garanzia Lavoro”.

Su proposta dell’assessore al bilancio, Guido Quintino Liris, infine, è stato trasferito il coordinamento operativo dell’attività di ricognizione dei danni al patrimonio edilizio all’ufficio speciale per la ricostruzione sisma-2016.