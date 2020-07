Le Naiadi, da giunta regionale ok a proroga gestione

La giunta regionale ha approvato la ripartizione dei fondi disponibili per l'ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi.

Per l'annualità 2020 è stata disposta la somma di EUR 350mila in base alla L.R. 16 giugno 2020, n. 14 di cui 320mila ripartiti tra i Comuni di Giulianova, Vasto e San Vito Chietino e 30mila euro alla Provincia di Teramo, che è già concessionaria e soggetto attuatore di un finanziamento regionale per un intervento di difesa idraulica alla foce del Vomano presso il Porto di Roseto.

Per rispondere alla crisi economica e sociale legata alla pandemia di Covid-19 e a tutte le sue conseguenze, la Regione ha istituito "fondi di solidarietà" allo scopo di sostenere tutti i Comuni del territorio abruzzese colpiti e non colpiti dai contagi ed in particolare quelli della "zona rossa" . Con delibera è stato predisposto il piano di riparto contenente criteri e modalità per l'erogazione dei contributi.

Su proposta dell'assessore allo sport Guido Quintino Liris si è provveduto con urgenza alla proroga tecnica della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara in favore della Pinguino Nuoto fino al subentro del nuovo concessionario che sarà individuato con procedura a evidenza pubblica e comunque entro e non oltre il termine della stagione sportiva 2020/2021.

Il provvedimento si è reso necessario poiché non è stato individuato un nuovo gestore dell'impianto, né sarà possibile individuarlo a breve, dovendosi oramai considerare negativamente conclusa una prima procedura avviata con DGR 956 nel 2018. Una sospensione delle attività o chiusura dell'impianto al 31 luglio 2020 comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico, dato che il complesso "Le Naiadi" rappresenta una struttura di primaria utilità per la collettività locale e regionale, rivestendo un valore strategico per la promozione delle attività turistiche, sportive e sociali.

Assegnati ai dirigenti regionali in ruolo i seguenti incarichi:

- Carlo Amoroso, Servizio controllo-monitoraggio Dipartimento Lavoro-Sociale;

- Nicoletta Bucco, Servizio "Istruzione-Formazione - Università -sede Pescara, Dipartimento Lavoro -Sociale;

- Mauro Contestabile, Servizio "Difesa del Suolo", sede L'Aquila, Dipartimento Infrastrutture- Trasporti;

- Sabatino Belmaggio, Foreste e Parchi, dipartimento Agricoltura;

- Paolo D'Incecco, Servizio "Infrastrutture" - sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture- Trasporti :

- Pietro De Camillis, Servizio "Lavoro" sede Pescara - Dipartimento Lavoro - Sociale;

- Vittorio Di Biase, Servizio genio civile Pescara, dipartimento Infrastrutture-trasporti;

- Renata Durante, Servizio occupabilità, sede Pescara, dipartimento Lavoro-sociale;

- Antonio Forese, servizio Riforme istituzionali e territoriali, sede Pescara, dipartimento Presidenza;

- Carlo Giovani, Servizio Genio civile L'Aquila, , dipartimento Infrastrutture trasporti;

- Domenico Longhi, Servizio Valutazioni ambientali, sede L'Aquila, dipartimento Territorio-ambiente;

- Barbara Mascioletti, Servizio Entrate, sede L'Aquila, dipartimento Risorse;

- Giancarlo Misantoni, Servizio Genio civile Teramo, sede Teramo, dipartimento Infrastrutture Trasporti;

- Tobia Monaco, Servizio Politiche dei trasporti, dipartimento Infrastrutture-Trasporti, sede Pescara;

- Roberta Rizzone, Servizio Gare e Contratti, sede L'Aquila, Dipartimento Risorse;

- Piergiorgio Tittarelli, Servizio CPI Aq-Te, sede L'Aquila, dipartimento Lavoro Sociale;

- Marco Valeri, Servizio Controllo di gestione, sede L'Aquila, Dipartimento Risorse.

Le Naiadi, Liris: "Non ci sarà nessuna chiusura"

“Come promesso, il complesso sportivo Le Naiadi di Pescara non cesserà la sua attività neanche per un giorno”.

Lo annuncia l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, a proposito della delibera con cui si è stabilito di approvare la proroga tecnica della gestione all’attuale società, l’associazione temporanea di imprese (Ati) “Naiadi 2020” che fa capo alla Pinguino Nuovo Ssd Srl, fino al subentro di un nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021.

“La decisione - spiega Liris - è stata assunta a seguito dell’impossibilità, non dipendente dalla Regione, di portare avanti positivamente la procedura per individuare un nuovo gestore avviata nel 2018 attraverso una proposta di project finanzino. E’ per questa ragione che si è stabilito di concedere una proroga nelle more della quale completare una nuova procedura ad evidenza pubblica, da avviare entro settembre, sulla base di una concessione decennale con canone da stabilire”.

“In questo modo - spiega Liris - si eviteranno tutti i danni, economici, a carico del personale e dei cittadini, che avrebbe comportato la chiusura di un complesso sportivo di simile importanza. La Regione ha dimostrato buon senso e lungimiranza, salvaguardando l’esistente, assicurando la prosecuzione di un servizio nodale e soprattutto avviando con celerità l’individuazione di un soggetto che possa garantire continuità ed efficienza negli anni a venire”.