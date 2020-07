Zingaretti all'evento di bilancio di un anno di lavoro del PD Abruzzo

Interverrà il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti all’incontro “Giorno dopo giorno, costruire” che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Partito Democratico abruzzese, lunedì 20 luglio dalle 11.

L’evento si svolge a un anno esatto dall’Assemblea regionale nel corso della quale il 20 luglio 2019 Michele Fina è stato proclamato segretario del Pd Abruzzo. Oltre a Zingaretti e Fina ci sarà tra gli altri l’intervento della presidente del partito regionale, Manola Di Pasquale.

"Quando l’anno scorso è cominciato il percorso del nuovo Pd abruzzese, scegliemmo lo slogan ‘Cambiamo tutto’ – spiega Fina – che non era gretta rottamazione o vuoto e retorico nuovismo. Piuttosto era ed è la volontà di rimettere il partito al lavoro, riorganizzarlo, dotarlo di una comunicazione più efficace e diretta, riradicarlo, selezionare e formare nuovi gruppi dirigenti, ricercare sempre unità e collaborazione interna, rappresentare e tenere insieme la nostra comunità politica, collocandola saldamente nel campo che gli appartiene: a difesa del lavoro e dei diritti, in stretto dialogo con movimenti e forze civiche e di centrosinistra, con le associazioni, con le parti sociali, con gli amministratori locali".

Molte cose sono cambiate da allora nel panorama nazionale, "il Pd ha condiviso la responsabilità di governo del Paese, una pandemia ha colpito duramente la nostra società, ed è destinata a lasciarvi effetti irreversibili. Possiamo dire che non abbiano mai rinunciato a quell’approccio, anzi è stato mese dopo mese sempre di più il nostro riferimento nell’emergenza al fianco dei nostri concittadini, nell’opposizione a questo disastroso governo regionale, nella riorganizzazione del nostro partito sul territorio, nel dialogo con il governo, la maggioranza, gli esponenti nazionali del Pd che molte volte in questi mesi sono stati presenti sul territorio per rispondere alle esigenze e alle richieste dell’Abruzzo".

Aggiunge Fina: "La presenza del segretario Zingaretti che più di tutti ha dato l’esempio di una leadership collettiva, umile, sempre in ascolto e sempre pronta ad innovare e rafforzare gli strumenti della nostra azione politica, ci rafforza nei nostri propositi e nel tanto che ancora abbiamo da fare per onorare fino in fondo il nostro impegno".

Il resoconto di un anno di lavoro dalla proclamazione di Michele Fina segretario del Pd Abruzzo è disponibile qui https://www.pd-abruzzo.it/reseconto-del-primo-anno-di-lavoro/