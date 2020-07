L'Aquila, crisi 'congelata' in Consiglio comunale. Biondi e la Lega in silenzio, De Blasis prende le distanze dal Carroccio. Opposizione si appella al prefetto

Crisi politica congelata, come prevedibile.

Il Consiglio comunale, riunito dal presidente Roberto Tinari in videoconferenza, su piattaforma digitale, ha dato il via libera, a maggioranza, a tutti i provvedimenti all'ordine del giorno: la quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 riguardante i maggiori fabbisogni di spesa e le minori entrate dovute all’emergenza coronavirus, l’affidamento in house dei servizi strumentali alla società partecipata Sed mediante approvazione del progetto tecnico e del contratto di servizio, il regolamento dell'imposta municipale propria (Imu) e della tassa sui rifiuti (Tari), la presa d'atto delle disposizioni normative nazionali in materia di Cosap relative all'emergenza covid-19 e l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni della nuova Imu per l'anno in corso.

La resa dei conti tra il sindaco Pierluigi Biondi e la Lega è stata rinviata a tempo migliori, quando, magari, si sarà trovata una sintesi verso le elezioni amministrative di Chieti e Avezzano. Gli esponenti del Carroccio hanno votato i provvedimenti portati in aula dalla Giunta, restando in silenzio così come il primo cittadino.

Restano le parole, pesanti come macigni, pronunciate dal capogruppo della Lega Francesco De Santis nel Consiglio comunale del 14 luglio scorso, tenutosi in presenza, che è arrivato ad esprimere "vergogna" per l'azione amministrativa; resta la decisione del sindaco dell'Aquila di ritirare le deleghe agli assessori del Carroccio che, tuttavia, mantengono l'indennità pur non partecipando alle riunioni di Giunta.

Una Giunta azzoppata, una maggioranza in pezzi, attraversata da tensioni violente, che tira avanti, almeno per il momento.

L'unico 'sussulto' l'ha regalato la consigliera della Lega Elisabetta De Blasis che ha preso esplicitamente le distanze dal suo capogruppo: "La squadra c'è e la Giunta lavora", le sue parole; "proprio per questo, vorrei riportare l'attenzione a 15 giorni fa quando il capogruppo della Lega, apparentemente sine causa, ha attaccato la maggioranza, la Giunta, ha attaccato anche la III Commissione fino a poco tempo fa presieduta da me. Dico apparentemente sine causa perché ad oggi, 15 giorni dopo, personalmente non ho avuto giustificazione in merito a ciò che è successo. Ritengo che denigrare l'attività finora svolta dalla Giunta, e così anche dagli assessori della Lega che hanno lavorato benissimo, non sia stato giusto; tutti hanno lavorato con spirito di abnegazione per raggiungere degli obiettivi. E' chiaro che come un vino che deve invecchiare prima di poter essere degustato, i risultati ottenuti dall'amministrazione potranno essere apprezzati soltanto a fine mandato, non in itinere. Per questo, rinnovo la mia fiducia al sindaco e alla Giunta".

Più chiaro di così.

D'altra parte, un 'segnale' politico era arrivato ieri: oltre all'assenza del consigliere malpancista Luciano Bontempo (capogruppo Udc), non si era potuto che notare come i consiglieri comunali di Forza Italia avessero disertato il primo e secondo appello della Commissione Bilancio, guidata da Luigi Di Luzio della Lega, per poi apparire all'improvviso parlando di "problemi di connessione"; è parso, tuttavia, un messaggio piuttosto chiaro alla maggioranza: qualora la spaccatura tra il Carroccio e Fratelli d'Italia dovesse rientrare senza un chiarimento formale, i forzisti potrebbero aprire un nuovo fronte di scontro. L'ennesimo.

Durissime le forze di opposizione, in una nota che, tuttavia, non è stata condivisa dai consiglieri del Passo Possibile che pure hanno tenuto un atteggiamento critico in Consiglio non partecipando alle operazioni di voto: "Oggi il 'cuore impavido' Pierluigi Biondi, già sindaco di Villa Sant'Angelo, ha dimostrato tutto il suo coraggio nascondendosi dietro la piattaforma digitale su cui si è tenuto per l'ennesima volta il Consiglio comunale dell’Aquila. Eppure l'aveva scritto lui stesso nel Decreto di ritiro delle deleghe agli assessori della Lega, non più di 15 giorni fa, che avrebbe riferito nella prima seduta utile di Consiglio del 'venir meno della condivisione degli indirizzi politico-amministrativi da parte di una unica forza politica', in seguito all’attacco del capogruppo della Lega. Biondi invece, nascosto dietro lo schermo, non ha proferito parola".

L'occasione di defilarsi - l'affondo di Carla Cimoroni (L’Aquila Chiama chi ama L’Aquila), Lelio De Santis (Cambiare Insieme), Giustino Masciocco (Articolo 1), Angelo Mancini (L’Aquila Sicurezza Lavoro), Stefano Palumbo e Stefano Albano (Pd), Paolo Romano ed Elisabetta Vicini (Italia Viva), Edlira Banushaj (Consigliere straniero) - "gliel'ha servita su un piatto d'argento il presidente del Consiglio, Roberto Tinari, che si è ben guardato persino dal richiedere la disponibilità della sala ipogea dell'Emiciclo, dove si era tenuta l'ultima seduta di Consiglio, con annessa gazzarra tra i banchi della maggioranza. Qualcuno ci spieghi come si può discutere di variazioni di bilancio, di imposte, tasse, argomenti vitali per le cittadine e i cittadini parlando attraverso uno strumento anonimo che non permette nessuna interazione e approfondimento".

Per questo, le forze di opposizione hanno richiesto un incontro al Prefetto "affinché si faccia garante dell’imprescindibile confronto democratico".

I consiglieri di centrosinistra hanno definito imbarazzante, poi, la "schiena dritta" della Lega che, destituita dei suoi assessori, "pur di riottenere le deleghe perse", ha votatp una proposta sui tributi che "contraddice quanto annunciato dai suoi stessi esponenti solo a maggio scorso sul rinvio del pagamento TARI e COSAP a gennaio 2021. Continuiamo a restare basiti per l'incapacità che ogni giorno la maggioranza dimostra nel gestire la cosa pubblica, più impegnata in atti di forza al proprio interno che per l'interesse della città. Ormai non chiediamo più nessun confronto ma aspettiamo soltanto che trascorrano i 700 giorni che mancano al rinnovo del Consiglio comunale. A quel punto si vedrá cosa potrà effettivamente rivendicare questa amministrazione".