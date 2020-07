A14, Marsilio: "Da Mit apertura su terza corsia, ora si proceda". La replica di D'Alessandro (IV)

“Anche se debolmente e con mille riserve, rispondendo al question time della Camera dei Deputati, il Ministro delle Infrastrutture apre alla possibilità di realizzare la terza corsia sull’autostrada A14; prende corpo, ai più alti livelli nel dibattito politico nazionale, una proposta che ho lanciato per primo e in perfetta solitudine un anno fa. Spero che ‘l’approfondimento’ in corso da parte del MIT termini presto e consegni un risultato positivo: l’Abruzzo non può più aspettare”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

D'Alessandro (IV): "Quando era parlamentare Marsilio non si è mai occupato della A14"

“Marsilio è stato per anni in Parlamento e non sapeva neanche che esisteva l’Abruzzo. Perché nella sua attività parlamentare non si è mai occupato della A14. Perchè le opere non si sono fatte quando la Meloni era Ministro? Abbiamo un Presidente in vacanza in Abruzzo e crede che la sua funzione si esaurisce a produrre comunicati stampa. Con la mia iniziativa parlamentare e, soprattutto, con il lavoro che quotidianamente facciamo a Roma cerchiamo di garantire risorse all’Abruzzo anche nella grande assenza dell’azione della Regione e del suo Presidente. Stia sereno Marsilio, il lavoro che non fa lui lo facciamo noi, continuerò a seguire questa vicenda e le altre che riguardano la mia Regione“.

Così il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro.