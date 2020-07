Abbonamenti Ama, Albano (PD): "Rimborsi per il periodo di lockdown"

"L'amministrazione comunale si attivi immediatamente, in coordinamento con l'Ama, per l'attivazione di un rimborso a coloro che, abbonati, non hanno potuto usufruire del servizio di trasporto pubblico locale nei mesi di marzo aprile e maggio 2020 a causa dell'emergenza covid19".



Lo afferma, in una nota, Stefano Albano consigliere comunale Pd.

"Riteniamo sia assolutamente necessario, in questo momento economicamente difficile per le famiglie aquilane, prevedere un simile strumento, soprattutto alla luce della operazione che la Regione Abruzzo é in procinto di fare per quanto riguarda la Tua".

"Penso in particolare - sottolinea Albano - ai tanti giovani e giovanissimi studenti della nostra città che vedono nel trasporto Ama l'unica modalità per andare a scuola o nei luoghi di studio. Che almeno a loro sia concessa l'opportunità del rimborso".

"Riteniamo che da questo punto di vista occorra una presa di posizione da parte della Giunta Biondi. In tal senso - aggiunge Albano - presenterò una mozione in consiglio comunale nei prossimi giorni finalizzata ad impegnare sindaco e giunta ad una ricognizione delle risorse a disposizione dell'ente ma inutilizzate e ad attivare immediatamente una interlocuzione con la Regione Abruzzo per predisporre i fondi necessari a garantire la copertura dei rimborsi".