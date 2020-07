Pezzopane (Pd): "L’Aquila brucia e Meloni si fa i selfie"

“L’Aquila è a ferro e fuoco. Da ieri, mani criminali hanno procurato incendi ad Arischia e Collebrincioni, da un’ora circa anche un nuovo focolaio a Pettino, sempre attorno all’abitato dell’Aquila. Centinaia di ettari di bosco distrutti dalle fiamme. E Giorgia Meloni che fa? Viene oggi a L’Aquila come se nulla fosse, indifferente al fatto che canadair, protezione civile, esercito e forze dell’ordine fossero da ore impegnate in una battaglia difficile contro il fuoco distruttivo".

L'affondo è della deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane.

"Mentre i boschi bruciano, Meloni in pompa magna davanti all’Emiciclo è venuta a raccontare quanto siano bravi Pierluigi Biondi e Marco Marsilio a spendere soldi, e ad avvisare la Lega di stare zitti e buoni che ora la leader è lei. Nel merito degli enunciati e della insulsa propaganda dell’azione amministrativa del presidente di Regione e del sindaco torneremo nelle prossime ore. Ma ora mi interessa dire che quella di oggi è stata una inutile e cinica passerella fatta mentre L'Aquila brucia".

In particolare, aggiunge Pezzopane, "il presidente della Regione e il sindaco, invece di autoincensarsi, sarebbero dovuti essere a fianco di chi sta cercando di spegnere i fuochi. Non solo, l'evento di stamattina dimostra il cinismo di Melon, Biondi e Marsilio, i quali di fronte ad una tragedia hanno preferito la passerella pre-elettorale al buon operare. La guerra che Fratelli d’Italia sta facendo alla Lega si consuma ai danni di città e cittadini. E mentre L'Aquila brucia la Meloni si fa i selfie. Nel frattempo, da stamane sono al lavoro, in contatto con Prefettura, VVFF e Protezione Civile perché si faccia ogni cosa per salvare L’Aquila dal fuoco".