D'Alessandro (IV) eletto vice presidente della Commissione lavoro della Camera dei Deputati

Il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro è stato eletto, in data odierna, quale nuovo vice presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

"Continua il mio impegno in un settore delicato e complesso. Dedico questo passo nelle Istituzioni da parlamentare abruzzese ai nostri lavoratori, sopratutto quelli in difficoltà e coinvolti in processi di crisi e chiusure - dichiara D’Alessandro - Un pensiero speciale per i lavoratori coinvolti nella ultima vertenza della Yokohama di Ortona che seguirò in ogni suo passaggio avendo già portato il caso a Roma"