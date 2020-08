Il sottosegretario Roberto Traversi in visita a L'Aquila: "Necessario aggiornare le regole degli appalti pubblici"

Mattinata aquilana per il sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi. Dopo aver visitato il cantiere della scuola De Amicis, Traversi ha incontrato il Provveditore interregionale alle Opere pubbliche Vittorio Rapisarda. Sul tavolo i diversi nodi connessi alla ricsotruzione, in particolare quelli riguardanti le regole degli appalti pubblici e le procedure burocratiche.

"Sono qui per far capire che L'Aquila non è stata dimenticata, il Governo è presente - le parole di Traversi - Con il provedditore abbiamo affrontato la questione relativa alle normative degli appalti: la scuola De Amicis è il paradigma delle difficoltà del processo di ricostruzione del patrimonio pubblico. Le normative devono essere aggiornate per superare i ritardi. Interverremo in questo senso".

"Si tratta di una prima visita ma ne seguiranno altre - ha assicurato Traversi - Da Roma siamo pronti ad assistere chi è impegnato nella ricostruzione".

La mattinata è proseguita con la visita al cantiere di Palazzo Margherita.