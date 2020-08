Crisi centrodestra, Santangelo: "Non vanifichiamo quanto di buono fatto finora"

“L'invito che voglio rivolgere alla maggioranza di centrodestra che governa la città dell'Aquila è quello di ritrovare la serenità che ci consenta con lucidità di affrontare le questioni importanti che ancora investono il capoluogo di regione”.

Ad affermarlo è Roberto Santangelo (L'Aquila Futura) in merito alle ultime vicende che stanno scuotendo il centrodestra.

“Non dobbiamo dimenticare" prosegue Santangelo "quanto di buono è stato fatto in questi 3 anni di governo a guida Biondi, ma abbiamo, altresì, il dovere di continuare a lavorare a testa bassa per completare i progetti in cantiere, così come le tante iniziative e azioni migliorative che abbiamo nel cassetto per la nostra città.”

“Siamo chiamati ad affrontare ogni questione con profondo senso di responsabilità, con quell'unità di intenti che permette, a tutte le forze politiche che compongono la maggioranza, di risolvere ogni questione anche attraverso un confronto dialetto, aperto e senza retropensiero. I cittadini ci hanno dato fiducia votandoci nel 2017 e ponendoci alla guida della città, abbiamo, pertanto, il dovere di continuare a dimostrare di saperla meritare”.