Crisi maggioranza, De Santis: "Emergenza incendi gestita senza assessore all'Ambiente"

"È ormai quasi un mese che la Coalizione di centrodestra, che guida il Governo cittadino, è in crisi a seguito del ritiro delle deleghe da parte del sindaco, Pierluigi Biondi, ai tre assessori della Lega, che comunque rimangono in carica con l’indennità di funzione senza poterla esercitare. È una situazione assurda ed intollerabile soprattutto in presenza dei tanti e gravi problemi che affliggono la città e dell’emergenza ambientale, a seguito degli incendi che hanno distrutto circa 800 ettari di bosco nel territorio di Arischia, Cansatessa, Pettino".

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere comunale di opposizione Lelio De Santis (Cambiare insieme/Italia dei Valori).

"Nemmeno questa drammatica distruzione di un pezzo importante della montagna aquilana" dice De Santis "ha spinto il sindaco e i partiti di maggioranza al senso di responsabilità e al dovere amministrativo. Infatti, tutta l’attività di organizzazione del lavoro di spegnimento degli incendi è stata seguita dal Comune senza un assessore all’ambiente e alla protezione civile attivo e operativo".

"La stagione estiva, quella con maggiore potenzialità di presenze di visitatori, vede la città senza adeguata promozione e valorizzazione turistica, con l’Assessore al ramo costretta al silenzio. Da cittadino, oltre che da amministratore comunale, giudico quanto sta accadendo molto grave sul piano politico e molto indecente sul piano amministrativo".

"Le motivazioni di questa crisi extraconsiliare, considerato che il Sindaco si è rifiutato di spiegarle in consiglio, attengono evidentemente solo a giochi di potere ed a tattiche politiche per modificare i rapporti di forza fra F.d.I e Lega ed alla lotta per la supremazia politica in città ed in Regione. Tutto comprensibile, ma molto meno comprensibile che tutto questo avvenga a danno dell città e in un momento così difficile, che imporrebbe un impegno totale del Sindaco e dell’intera Giunta comunale. Dai banchi di un’opposizione che vorrebbe contribuire a risolvere i problemi, posso solo denunciare questa situazione provocatoria ed augurarmi che torni presto il lume della ragione".