Decreto agosto, sgravi fiscali per le imprese del sud. Pezzopane: "Nuova opportunità per l'Abruzzo"

“Il Cdm ha approvato la fiscalità di vantaggio per il lavoro al sud: per potenziare impatto degli investimenti, favorire occupazione, emersione lavoro nero e nuovi insediamenti. Un sud non solo attraente, ma attrattivo. Un Sud produttivo e che lavora.Per unire e rilanciare l’Italia. Lo avevamo detto: l'Italia non può ripartire senza il Sud".

Così ha dichiarato Stefania Pezzopane Deputata Pd, componente della Presidenza del Gruppo Pd.

"È per questo - prosegue la deputata dem - che, dopo aver destinato il 40% delle risorse del piano "Italia Veloce" al Mezzogiorno, nel Decreto agosto abbiamo deciso di inserire una nuova forma di sostegno dell'occupazione e delle imprese meridionali. Come? Attraverso un taglio del 30% sui contributi previdenziali di tutti i lavoratori meridionali a carico delle imprese".

"Si tratta di una misura, fortemente voluta dal nostro ministro Giuseppe Provenzano, che varrà per i prossimi dieci anni e che consentirà al Sud e ai suoi cittadini di essere finalmente al centro dell'agenda economica. Solo così, solo sostenendo le aree più in difficoltà potrà esserci uno sviluppo per l'intero Paese".

"Per le imprese della nostra regione si apre una nuova opportunità. Sono certa che la coglieranno al volo", conclude Pezzopane.