Masterplan, Romano: "Parco della Luna e pista ciclabile non si faranno"

E’ polemica per la delibera – la 416 del 2020 - con cui la giunta Marsilio ha riprogrammato le risorse del Masterplan per dare copertura alle misure contenute nel Cura Abruzzo 1 e 2, le due leggi regionali approvate per fronteggiare gli effetti economici e sociali dell’emergenza Covid.

Tra i finanziamenti rimodulati ci sono anche quelli per la realizzazione del Parco della Luna e della pista ciclabile dell’Aterno, per un totale di 18 milioni e 600 mila euro.

A denunciarlo è il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale Paolo Romano.

“La pista ciclabile e il Parco della Luna non vedranno la luce in questa consiliatura” scrive Romano su Facebook “La rivoluzione tanto sbandierata si infrange sulla riprogrammazione delle risorse a cura della Regione. Potremmo gridare contro la Giunta regionale di centrodestra, e ne avremmo sicuramente motivo, ma è chiaro ed evidente che se Marsilio è stato in grado di approvare la delibera 416 lo ha potuto fare solo grazie all’inerzia e al lassismo amministrativo di Biondi e dei suoi assessori, due dei quali siedono oggi in Giunta con Marsilio. Gli annunci, l’ultimo all’auditorium proprio sulla pista ciclabile organizzato neanche due mesi fa dall’assessore Mannetti, sono buoni solo per i titoli di giornale. Sicuramente non restuiscono la credibilità a questa amministrazione inconcludente. Da risorse certe che aveva L’Aquila (18 milioni e 600mila euro) siamo arrivati a risorse probabili che oggi ci dicono verranno riassegnate, ma in base a step progettuali che oggi non esistono. Nelle premesse della delibera si legge “ritenuto necessario procedere ad una riprogrammazione, scongiurando il rischio di definanziamento degli interventi, ne metta in sicurezza le relative risorse, garantendo, in tal modo, la disponibilità a favore delle esigenze emergenziali presenti sul territorio regionale e la realizzazione di interventi strategici”.