Turismo, Palumbo (Pd): "In città poche aree sosta camper, migliorare i servizi di accoglienza turistica"

"L’Aquila e il territorio sono pieni di turisti; un afflusso notevole, che meriterebbe ben altra accoglienza da parte della città, soprattutto in tema di infrastrutture".

Lo afferma, in una nota, il capogruppo Pd in Consiglio comunale Stefano Palumbo.

"Mi riferisco, nello specifico - spiega il consigliere dem - alle aree camper (tantissimi i camperisti visti in questi giorni girare in città). Ufficialmente ne sono due: una lungo via Strinella e l'altra a porta Napoli, nei pressi dell’ex dazio, entrambe non adeguatamente attrezzate, mancando di servizi essenziali per incentivare i tanti amanti dei viaggi in camper, e complessivamente insufficienti per una città delle dimensioni dell'Aquila. Dei pochi stalli a disposizione, tra l'altro, alcuni vengono occupati come parcheggio da camper stanziali, rubando spazi destinati ai turisti".

"Occorre una maggiore sensibilità da parte dell’amministrazione attiva rispetto a questo tipo di accoglienza affinchè le esigenze dei camperisti possano essere soddisfatte in pieno - sottolinea Palumbo - Faccio dunque un appello al sindaco perché individui nell'immediato, e soprattutto in vista della Perdonanza, altre aree da destinare alla sosta camper che, seppur non attrezzate, possano essere almeno fornite di un servizio navetta. All’assessore Mannetti, invece, ribadisco l'invito a prevedere all’interno del Pums ulteriori aree camper oltre quelle esistenti e palesemente insufficienti".

"Se abbiamo, come credo, l'ambizione di richiamare l'attenzione dei turisti nazionali ed esteri grazie alla bellezza del patrimonio architettonico e naturalistico che ci circonda, dobbiamo essere anche in grado di offrire loro tutti i servizi di cui hanno bisogno. Compito del governo cittadino è quello di intervenire con celerità e attraverso progetti che rendano la città sempre più accogliente", conclude.