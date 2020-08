Ritiro Napoli, Marcozzi (M5S): "Sperpero di risorse pubbliche, Marsilio pensi alla salute dei cittadini abruzzesi"

“Mentre il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità indica che nella scorsa settimana l'Abruzzo è stata la seconda regione d'Italia col più alto indice di contagiosità da Covid, con un livello di 1,24 superiore perfino a Veneto e Lombardia, la Giunta Marsilio continua a stanziare risorse pubbliche per il Napoli Calcio, dopo aver già predisposto oltre 7 milioni di euro di finanziamenti. Mai come in questo periodo col Covid che ancora circola nel territorio, la parola d'ordine per qualsiasi attività sarebbe dovuta essere prudenza. Invece la maggioranza Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che già si era dimostrata inadeguata alla gestione della prima emergenza, si 'impegna' - si fa per dire - a dar seguito alla richiesta di massima precauzione avanzata da tutte le autorità sanitarie nazionali consentendo, di fatto, la possibilità di nuovi assembramenti, con gli inevitabili rischi di aumento dei contagi”.

Lo afferma il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che prosegue: “Una scelta questa che, oltre alle implicazioni sul piano sanitario, avrà ripercussioni anche su tutta la promozione turistica della nostra regione. Infatti il governo regionale, invece di strutturare un piano a favore dell'intero Abruzzo, che andasse a valorizzare tutta la regione, ha scelto di promuovere un'area ben delimitata, predisponendo oltre 7 milioni di euro per un evento che, nonostante il ripetersi per i prossimi sei anni, rimarrà sempre limitato nel tempo e nello spazio. Una scelta che rischia di rivelarsi doppiamente miope soprattutto se pensiamo alle limitazioni nell'organizzazione di grandi eventi di piazza e nell'apertura dei cancelli dello stadio”.

“Questa cifra enorme – conclude – poteva essere utilizzata per altri scopi. Ad esempio per finanziare le associazioni che operano ogni giorno sul territorio, per promuovere campagne di comunicazione per dare risalto internazionale a tutto lo straordinario patrimonio culturale che abbiamo, o ancora per finanziare finalmente la Film Commission e mettere in mostra le nostre bellezze in ogni parte del mondo. La Giunta Marsilio, senza nulla togliere al Napoli Calcio, ha invece gettato via questa occasione più unica che rara, dimostrando ancora una volta la propria totale incapacità di avere una visione chiara di sviluppo di tutto il territorio”.