Elezioni amministrative, presentate le liste: Chieti e Avezzano sotto i riflettori

Si sono chiuse a mezzogiorno le liste ufficiali dei candidati in corsa alle amministrative del 20 e 21 settembre per i 62 comuni abruzzesi chiamati al rinnovo del Consiglio.

Le sfide più rilevanti, politicamente, sono quelle di Chieti, unico comune capoluogo di provincia al voto in Abruzzo, e Avezzano, città di oltre 40 mila abitanti; si tratta degli unici due comuni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre.

CHIETI

A Chieti sono cinque i candidati che ambiscono a indossare fascia tricolore, ed essere i successori del sindaco uscente Umberto Di Primio.

La coalizione di centrodestra si è spaccata: in campo ci sono l'ex parlamentare Fabrizio Di Stefano, candidato della Lega che ha incassato il sostegno di FdI, Udc, Ideabruzzo, Giustizia sociale, Popolo della famiglia/cambiamo, e Bruno Di Iorio che, invece, è sostenuto dagli esponenti di Forza Italia che fanno riferimento all'assessore regionale Mauro Febbo oltre che da Chieti viva, lista capitanata dal renziano Alessandro Marzoli, Azione democratica, lista composta da dissidenti del Pd, Azione guidata da Alessandro Carbone e ChietiScaloNoi, comitato di residenti che fa riferimento a Camillo Carapelle.

Il centrosinistra proverà ad espugnare una storica roccaforte del centrodestra con Diego Ferrara, appoggiato da Partito democratico, Chieti per Chieti, lista allestita da Luigi Febo, già candidato sindaco nel 2015 sconfitto da Di Primio, Sinistra con Diego, Ferrara sindaco.

Sarà della partita anche il Movimento 5 stelle con Luca Amicone, 40enne impiegato di banca.

L'altro candidato è giovane imprenditore Paolo De Cesare, presidente dell’Ance giovani di Chieti, sostenuto dalle liste Chi ama Chieti, La Teatinità, Chieti c’è e Azione politica.

CANDIDATI E LISTE

LUCA AMICONE

MOVIMENTO 5 STELLE: Thierry Ghislain Candeloro, Rossano Marchesani, Cesare Schiazza, Lucia Scogna, Antonio La Corte, Mariachiara Abascia’, Luigi D’Alessandro, Andrea Moresco, Enrico Desiderio, Katiuscia Baboro, Francesco Di Cecco, Stefania Ranieri, Anna Maria Valentini, Vittorino Marcantonio, Alessandro Tatasciore, Patrizia D’agostino, Gabriele Capitanio, Ettore Ciccone, Cristina Di Gennaro, Maria Rosaria Esposito, Maria Cristina Cameli, Alessandra Menichino, Marco D’Orazio, Domenico Grasso, Antonio De Luca, Andrea De Luca, Giancarlo Cascini, Luciano Marziliano, Emanuela Di Primio e Dimitri Palombaro.

BRUNO DI IORIO

FORZA CHIETI: Silvia Albanese, Sabatino Basilisco, Donatella Ciarciaglini, Mariagrazia Ciaschetti, Giuliano Cirotti, Stefano Costa, Mario D’Andrea, Marco Del Conte, Lorenzo Di Luzio, Marco D’Ingiullo, Romano Frezzini, Sabrina Iezzi, Giulio Lapenna, Francesca La Rovere, Pierluigi Luongo, Alessio Marcotullio, Roberto Martino, Maura Micomonaco, Paolo Orsini, Isabella Perrucci, Giampiero Ricucci, Paola Rocci, Paolo Roccioletti, Manuela Romano, Roberto Sabatini, Anna Stella, Laura Giovanna Toto, Manuela Varvenna, Tiziana Venturini, Emiliano Vitale, Costantino Zuccarini e Lorenzo Colalongo;

CHIETI VIVA: Giancarlo Zappacosta, Jacopo Agrippa, Carlo Bonetti, Guido Brandimarte, Claudio Capone, Maria Rita Centofanti, Patrizia Ciammaichella, Angelo Coccia, Sabrina D’Angelo, Eva D’Antonio, Renata Della Penna, Michele Di Cola, Rita Iolanda Di Falco, Carla Di Giandomenico, Lorenza Di Labio, Maria Antonietta Di Santedicola, Giovanni Di Stefano, Margherita Fellegara, Alessandro Fracella, Filomena Grasso, Alfredo Mancini, Settimio Marcuccitti, Valeria Menichini, Alessandro Mennilli. Serena Napoleone, Raffaella Nardi, Davide Passariello, Giorgia Piersante, Luca Polidoro, Giampiero Riccardo, Piero Tancredi, Lorenza Trovarelli;

BRUNO DI IORIO SINDACO PER CHIETI: Eminda Turli, Gabriele D’Egidio, Emanuele Addario, Barbara Belisario, Debora Bellia, Marco Camillotti, Guido Caramanico, Giacomo Capuzzi, Gianni Cellucci, Rosa Cocco, Loris D’Arcangelo, Loredana Della Rocca Nobile, Marianna Del Ponte, Anita Maria De Sipio, Luigi Di Iorio, Domenico Di Primio, Anna Angela Fanelli, Sandra Ferri, Danilo Fusco, Vincenzo Liberati, Anna Mirante, Nicole Moschetta, Floriano Olimpini, Mirco Pantalone, Francesco Petroro, Marco Ruffini, Daniele Salvatore, Anna Bruna Schiazza, Genc Seferi, Antonio Simonicca, Susej Karina Flores Tovar e Marcello Verini;

AZIONE DEMOCRATICA: Luca Caratelli, Bruno Cantarini, Rosa Marina Cavallo, Miranda Cesarone, Walter Colangeli, Germano Crisante, Jenny Cristiano, Francesca De Liberato, Andrea Di Credico, Emiliano Di Credico, Martina Di Giacomo, Antonio Di Martino, Veronica Di Primio, Gianni D’Onofrio, Francesca Gaballo, Nicola Giampietro, Paolo La Rovere, Silvana Locatelli, Michele Mancinelli, Giada Melena, Antonio Mennilli, Paolo Miccoli, Emanuele Primavera, Hua Qu, Carla Ricci, Chiara Romagnoli, Stefania Russo, Matteo Sansone, Salvatore Silverii, Paola Trolli, Mauro Valentini, Giulia Zona.

FABRIZIO DI STEFANO

LEGA: Alice Fraticelli, Luca Felle, Liberato Aceto, Leila Antonioli, Alessandro Bevilacqua, Mario Colantonio, Silvano De Ingeniis, Emilia De Matteo, Nicoletta Di Biase, Corrado Di Camillo, Andrea Di Giovanni, Marco Di Paolo, Daniele Di Virgilio, Veronica Fusella, Elisabetta Fusilli, Elba Iezzi, Vincenzo La Frazia, Lorenzo Lapenna, Giuseppina Laselva, Emma Letta, Gianluigi Mantini, Graziano Marino, Dario Marrocco, Massimiliano Milozzi, Patrizia Muscianese, Alessandro Pala, Euro Pantalone, Maria Grazia Riccitelli, Felice Ruscetta, Tommaso Rutolo, Chiara Sansonetti e Venturino Tamburro;

FRATELLI D’ITALIA: Alessandro Angelini, Fabio Barbacane, Katiuscia Carmenini, Gianluca Cornacchia, Alessio Crognale, Antonello D’Aloisio, Anna D’Onofrio, Silvia De Leo, Carla Di Biase, Franco Di Pasquale, Massimo Di Primio, Franco Di Renzo, Stefania Donatelli, Giorgio Ferretti, Carlo Festa, Giuseppe Giampietro, Lorenzo Giovannini, Nicola Mascolo, Alessio Matarazzo, Antonella Rossana Melideo, Roberto Miscia, Mahtab Peimanzadeh, Nicola Rapposelli, Valentina Recchia, Clara Ricciardi, Caterina Rosa, Marco Russo, Monia Scalera, Mario Troiano, Massimiliano Trovarelli, Fabio Tumini e Rosy Viggiano;

UDC: Davide Antignani, Giovanni Cascini, Diego Costantini, Francesca D’Aristotile, Mario De Lio, Sara De Luca, Roberta De Quarto, Fabiana Desiderio, Simona Di Felice, Francesca Di Muzio, Pietro Di Pietro, Antonio Di Primio, Patrizia Di Sipio, Mariastella D’Orazio, Bruno Falco, Letizia Fornaro, Alessandro Giardinelli, Silvana Iezzi, Katia Leone, Simone Mammarella, Davide Marrone, Laura Melchiorre, Roberto Melideo, Fiorella Elena Mosca, Panfilo Orsini, Domenico Salvatore Pasquale, Basilio Ruscetta, Erika Russo, Renata Sablone, Filippo Scarcia, Valentina Sesto e Remo Stampone;

GIUSTIZIA SOCIALE: Emanuele Alberton, Maria Pia Amatobene, Americo Alfredo Bonetti, Alfio D’Alessio, Simone D’Angelo, Luciano D’Onofrio, Roberto D’Onofrio, Franco De Marchis, Raffaella De Nicola, Serena Di Carlo, Bruno Di Felice, Assunta Maria Di Fulvio, Antonio Di Muzio, Michele Di Paolo, Monia Di Vito, Patrizia Dragani, Giuseppe Antonio Esposito, Luciano Fasciani, Elena Liliana Horobet, Silvia Iacono, Giuseppe Iannone, Andrea Iezzi, Maurizio Pellegrini, Massimo Perfetti, Nicola Piccone, Irene Polce, Patrizia Porta, Stefano Sgherri, Lucio Salvatore, Cecilia Tronca, Jala Zappacosta e Giovanni Zarrillo;

IDEABRUZZO: Eslena Britti, Enrico Bucci, Domenico Caporale, Alessandro Cardellicchio, Christian Costa, Valter D’Alberto, Luciano D’Amico, Gabriela De Nola, Pietro Del Vesco, Andrea Di Ciano, Carlo Di Felice, Micaela Di Girolamo, Simona Di Iulio, Sara Durante, Manuela Esposito, Cinzia Iezzi, Annarita Laudadio, Vincenzo Mancinelli, Jessica Manzo, Fabio Minniti, Matteo Pinti, Valentina Pompilio, Danilo Primiterra, Addolorata Carmelina Schiazza e Francesco Matteo Surricchio;

POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO CHIETI: Elena Toniato, Andrea Del Ponte, Gianni Di Labio, Roberto Assenti, Giustino Caramanico, Diego Amedeo Ciancetta, Emilia Caterina Cianci, Stefano Ciuffetelli, Enzo Colonnello, Francesco D’Alessandro, Fausto D’Alessio, Giancarlo De Leonardis, Francesco Elia De Petris, Fabio Di Bartolomeo, Fabio Di Prinzio, Cristiana Di Stefano, Christian Faraone, Romano Febbo, Clara Ferranti, Cecilia Finamore, Domenico Gallo, Flavia Lanci, Antonietta Lorusso, Jonathan Matina, Enza Mirabilio, Andrea Patrassi, Annunziata Perrot, Michele Suriani, Elma Tamburrino e Lorella Toracchio.

DIEGO FERRARA

PARTITO DEMOCRATICO: Filippo Di Giovanni, Chiara Zappalorto, Stefano Rispoli, Sabrina Tieri, Patrizia Berardi, Mario Cerritelli, Gloria Bottini, Fabio Cellini, Valentina De Luca, Maria Antonietta Di Felice, Barbara Di Roberto, Carla Formisani, Fabio Giovannetti, Pietro Iacobitti, Luigi D’Alfonso, Daniele Minto, Paride Paci, Adriano Lunelli, Riccardo Petaccia, Daniela Frullini, Gianluca Squicciarini, Filomena Romilio, Francesca Russo, Rosa Spaziani, Anna Maria Di Biase, Artemio Incanta, Concetta Sisti, Camillo Moro, Giampiera Bardegninu, Giuseppe Martorella, Maria Filomena Raul, Bernardino Verna;

FERRARA SINDACO: Alberto Chiavaroli, Angelo Barbone, Giuseppe Barbetta, Letizia Borgese, Alarico Brasili, Manuela Brasili, Giovanna Castaldo, Francesca Castaldo, Carlo D’Alfonso, Maria Di Gregorio, Pierino Esposito, Annunziata Gallo, Enrico Iezzi, Vincenzo Lullo, Domenico Mammarella, Pierpaolo Marcheggiani, Francesco Melone, Roberto Petrini, Lorella Petrini, Anna Maria Rabottini, Salvatore Rioleva, Bruno Salvio, Angela Scardino, Vincenzo Del Rosario, Miranda Zuppa;

CHIETI PER CHIETI: Luigi Febo, Andrea Barbone, Giulia Bascelli, Morgan Carmenini, Franco Cianci, Lucia Rosalba Cinalli, Carlo D’Averio, Paride D’Orazio, Silvia D’Ortenzio, Giulia De Gregorio Porta, Alfredo Di Luzio, Erika Di Marzio, Gianfranco Di Muzio, Antonio Sergio Ferrante, Anna Teresa Giammarino, Andrea Girolami, Massimiliano La Rovere, Franca Maccarone, Antonino Marusco, Maurizio Mili, Andrea Miscia, Concetta Nasuti, Alessandra Paolini, Dante Ponente, Enrico Roccioletti, Fausto Rocchetti, Massimo Romano, Andrea Rondinini, Antonella Spinelli, Avni Troci, Lucia Anna Urbino, Gioia Zuccarini;

LA SINISTRA CON DIEGO SINDACO: Giovanna Basti, Domenico Bucciarelli, Manuel Chiappini, Roberto De Liberato, Dario De Luca, Rita Antonietta De Petra, Rina Di Crescenzo, Marco Di Gregorio, Ivano Di Monte, Silvio Di Primio, Lina Fazii, Matilde Finarelli, Mario Frittelli, Gennaro Garofalo, Francesca Gentile, Lorenza Giangiulio, Alberta Giannini, Aldo Mario Grifone, Giuseppe Mincone, Luciano Monaco, Antonio Morelli, Franca Panara, Francesco Paolini, Stefano Pulcinella, Edoardo Raimondi, Valeria Rossetti, Sergio Santella, Annalisa Settimio, Maria Cristina Stumpo, Valentina Toro, Elisabetta Turano, Emiliano Valente.

PAOLO DE CESARE

CHI AMA CHIETI: Manuel Carlo Pantalone, Silvia Di Pasquale, Gabriella Ianiro, Enrico De Cesare, Michele Di Toro, Vincenzo Feltrinelli, Claudio Antonucci, Ennio Paolo Battino, Gianmauro Carlone, Nunzia Castelli, Giorgia Cavallucci, Francesca Crastia, Loris De Luca, Mirko Del Rosario, Giovanni Desiderio, Ettore Di Natale, Micol Franchi, Matteo Gagliardi, Dario Gentile, Valerio Giannini, Giorgio Iezzi, Letizia Marinelli, Nazareno Mascioli, Alessandro Mascitelli, Rosetta Mastrangelo, Stefano Oliva, Rita Pezzella, Elena Remigio, Marcello Francesco Sciarretta, Karola Speranza, Amos Tucci, Maurizio Mario Ugliola;

AZIONE POLITICA: Serena Pompilio, Alessandro Marrama, Michele Proto, Riccardo Bassi, Paolo Tartaglia, Lucio Iannetti, Paride Mastroianni, Lella Barbetta, Marzia Marcello, Anna Onishchuk, Francesca Selvaggi, Edoardo Taddeo Vita, Massimo Mammarella, Loris Di Credico, Antonio Zinni, Davide Di Giaberardino, Lucio Manieri, Rolando Conti, Gianni Giurastante, Fabrizio Dragani, Rosalba Mascioli, Annarita Pinti, Mirko Mancini, Massimo D’Antogno, Antonia Misa, Leandro Fontebasso, Alice Rapposelli, Emiliano Polidoro, Gianna Di Giovanni, Michael Arganese, Massimo Pierdomenico, Gianluca Galliani;

CHIETI C’E’: Giuliano Siciliano, Vincenzo Ginefra, Marina De Cesare, Damiano Zappone, Annamaria Amoroso, Vittoriano Cantera, Guglielmo Carmenini, Emanuele Cellini, Vittorio Cimini, Ario Cipolla, Gianluca Consorte, Catia D’Alo’, Giuseppe D’Arcangelo, Leopoldo Di Anna, Melania Arianna Di Meo, Francesca Di Valentino, Hamda El Demroash, Raffaele Antonio Fantasia, Pierpaolo Federico, Franco La Cioppa, Joshua Mammarella, Adriana Mancini, Marta Mauro, Regina Nardini, Loredana Novarini, Maria Chiara Papale, Oscar Pesa, Eduardo Ricci, Giuseppina Ricciuti, Carlo Scampoli, Camilla Scamopoli, Elpidio Tuffanelli;

LA TEATINITA’: Giustino Angeloni, Grazia Angeloni detta Grazia, Mario Canci, Marino Valentini, Siria Di Marco, Arcangela Palombaro, Maria Grazia Pietrantonio, Brian Arganese, Giovanna Basciani, Mauro Candeloro, Giulio Cianconi, Federica Cicalini, Antonio Heinz Desiderio, Pierpaolo Di Bartolomeo detto Piero, Francesca Di Fulvio, Rossano Di Lello, Daniele Di Pasquale, Chiara Di Silvestro, Daniela Farinacci, Giovanni Andrea Gifford, Noemi Iezzi.

AVEZZANO

Anche ad Avezzano il centrodestra correrà diviso.

In corsa il segretario provinciale della Lega, l’imprenditore 40enne Tiziano Genovesi, appoggiato da quattro liste: Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Cambiamo il futuro. Ma nel centrodestra si paga lo strappo di Forza Italia, con regia del sindaco uscente De Angelis: a candidarsi è infatti la docente e presidente dell’Aciam Anna Maria Taccone, che sarà sostenuta da quattro liste, tre civiche e quella di Forza Italia.

Outsider del centrodestra è poi Antonio Del Boccio, ex Fratelli d’Italia, ufficiale della Polizia provinciale, che corre con le liste civiche Civiltà Italiana e Io per Avezzano.

A candidarsi, con una proposta civica che guarda sia destra che a sinistra è l’ex sindaco di centrosinistra Gianni Di Pangrazio, alla guida di Avezzano dal 2012 al 2017, prima di essere sconfitto da De Angelis. Sarà sostenuto da ben otto liste, con mumerosi ex amministratori, ma anche esponenti del mondo delle professioni: Avezzano Città Territorio, Avezzano Libera, Uniti per Avezzano, Riformisti per Az, Azione Civica per Avezzano, Io sto con Avezzano, Patto per la Marsica, Avezzano al centro.

Anche l’ex consigliere comunale nella maggioranza di Di Pangrazio, e poi all'opposizione, Mario Babbo, avvocato e rugbysta, tenterà la scalata di Palazzo, alla guida di ben sei liste, prime delle quali il Partito democratico e la renziana Avezzano viva, più quattro civiche.

Infine il professore precario Nicola Stornelli guiderà la lista “Avezzano bene comune” ispirata da Rifondazione comunista e Potere al popolo.

CANDIDATI E LISTE

TIZIANO GENOVESI

FRATELLI D'ITALIA: Giovanni Aiello, Roberto Antinelli, Erica Cerasani, Anna Maria Contestabile, Iride Cosimati, Nadia Faraone, Maurizio Gentile, Gianluca Palumbo, Rosa Pestilli, Vincenzo Retico, Emanuela Scipioni, Patrizia Sucapane, Massimo Verrecchia;

LEGA: Martina Allegritti, Sante Baldassarre, Caterina Barile, Giovanni Catalano, Giancarlo Cipollone, Sara Colacicchi, Pamela Di Iorio, Fabio Di Meo, Giuliana Di Pasquale, Loredana Lancia, Paolo Laurenti, Giovanni Luccitti detto Gianni o Giannino, Mario Maggi, Alfredo Mascigrande, Antonio Morgante, Lorella Parisse, Rosalba Piperni, Innocenzo Ranieri, Valeria Rondelli, Daniela Sabatini, Carmine Salvati, Angela Salvatore detta Salvatori, Annamaria Saturnini, Giuseppe Stati, detto Peppe;

UDC: Patrizio Stornelli, Riccardo Silvagni, Fabrizio Reale, Giovanni Mosca, Barbara Pietrangeli, Benedetta Sciarra, Giancarlo Celaia, Vincenzo D’Elia, Fabio Bove, Serena Barbarossa, Emanuele Mancinelli, Serena Quaglieri, Andrea D’Orazio, Valerio Leonardi, Lucio Leone, Rosaria La Pietra;

CAMBIAMO FUTURO: Angela Salucci, Anna Barbati, Agnieszka Bienka Katarzina, Carmine Buschi, Marco Adalberto Calisi, Carla Cavone, Massimo Cervelli, Lino Cipolloni, Martina Cosimo, Berardino D’Orazio, Nadia Faenza, Christian Gigli, Lucia Iani, Selvaggia Iannotti, Costantino Lucarelli, Valter Lucarelli, Mafalda Monica Onofri, Lilia Palladini, Giancarlo Pelliccia , Donato Pietropaoli, Francesco Quadrozzi, Gianluca Ranieri, Walter Taballione, Roberto Ugoletti.

GIANNI DI PANGRAZIO

RIFORMISTI PER AZ: Luigi Abruzzo, Walter Bonaldi, Serena Cinardi, Antonella Colantoni, Federica Collalto, Agostino Corronca, Bruno Cusmano, Giordano De Amicis, Milo Di Battista, Gianluca Granieri, Valentina Guidobaldi, Stefano Maggi, Lucio Mercogliano, Cesare Pennazza, Paola Persia, Roberta Rico, Giovanna Ruscitti, Giulio Sannito, Naxar Shahini, Annunziata Sorrentino, Guido Stornelli, Giuseppe Subrani, Francesca Venettacci, Roberto Verdecchia;

UNITI PER AVEZZANO: Ilham Akir, Pietro Armento, Agostino Barbati , Manuel Di Carlo, Giuseppina Bellia, Pasquale Cavasinni, Cesidia Centoletti, Monica Ciofani, Angela Cipriani, Daniel Compagno, Giorgia Costantini, Marcello Faenza ,Patrizia Venerina Gallese, Angelo Gallotti, Alfredo Mancini , Alessio Nuccetelli, Alessandro Pierleoni, Andrea Paolucci, Paolo Scoccia, Artur Shishskja, Marco Tommasi, Gabriele Luigi Turco, Marcello D’Ovidio;

AVEZZANO CITTA' TERRITORIO: Augusto D’Amico, Matilde Chiarilli, Alfredo Chiatini, Laura Di Pietro, Antonio Addari, Davide Croce, Emanuela Del Rosso, Vincenzo Bontempi, Alessandro Bontempi, Nello Simonelli, Luca Pistilli, Flavia Blasetti, Chiara Pietropaoli, Elisa Bombacini, Orlando Di Benedetto, Katia Di Massimo, Ilenia Martini, Mary Zaccaria, Francesca Bragaglia, Mirella Di Giuseppantonio, Emilio Cipollone, Luciano D’Alessandro, Fiorella Carosi, Silvana Salvi.

AZIONE CIVICA PER AVEZZANO: Stefania Antidormi, Jessica Baldassarre, Maria Laura Caruso, Luigi Cecchini, Roberto Cipolletti, Mirko Concia, Antonio De Santis, Andrea Di Marco, Raffaella Di Renzo, Maria Antonietta Dominici, Giovanni Guagnozzi, Alfredo Pietro Iacobelli, Veronica Lisciani, Giovanni Manca detto “Gianni”, David Mei, Matteo Mevoli, Gennaro Mostacci, Antonio Pietrantoni detto “Domenico”, Roberta Raniello, Fabrizio Ridolfi, Claudia Scipioni, Carmine Silvagni, Raniero Tantalo, Fabrizio Tiburzio;

IO STO CON AVEZZANO: Piergiorgio Apolloni, Michela Capassi, Davide Carpentieri, Clorinda Luana Catini, Alessandra Cerone, Ampelio Cherubini, Remigio Chiostri, Brunella D’Alessandro, Mauro D’Orazio, Roberta Maria Cristina Di Benedetto, Brunilde Angela Di Matteo, Cesare Di Profio, Piero Gagliardi, Danilo Iacobacci, Alessandro Lucci, Mauro Madonna, Amedeo Mascigrande, Beatrice Mastropietro, Cinzia Occhiuzzi, Domenico Paris, Chiara Pompilio, Maurizio Seritti, Luca Trapasso, Manfredo Vernile;

PATTO PER LA MARSICA: Remo Barbarossa, Antonio Buttari, Alvia Cardarelli, Mario Capone, Rossella Catalli, Anna Catini, Paolo Cipriani, Cesidio Chiarilli, Letizia D'Alessio, Giacomo Del Pinto, Ignazio Di Leonardo, Maria Rosaria Di Paolo, Giovanni Donsante, Ernesto Fracassi, Roberta Katia Iacoboni, Luca Italo Magri, Fabrizio Malandra, Domenico Giovanni Mancini, Vincenzo Panunzi, Isabella Pietrantonio, Claudio Rufini, Vittorio Maria Scafati, Domenica Torge, Antonella Luchini;

AVEZZANO LIBERA: Anna Maria Cristina Agostini “detta Cristina”, Paola Antonelli, Mauro Carbone, Vanessa Corazza, Federica Della pasqua, Valentina Delle Monache, Enrico De Nicola, Alessia Di Benedetto, Rosa Di Pietro, Rina Eramo, Vincenzo Giffi, Stefano Lancia, Luigi Libertini, Maria Paola Lombardo, Domenico Mancini, Adalgisa Neri “detta Gisella”, Salvatore Perrone, Gianluca Presutti, Anna Rosciglione, Ivan Scatena, Giovanni Scoccia, Valentina Tavaglione, Claudio De Ciantis, Maria Antonina Dante;

AVEZZANO AL CENTRO: Aloisi Germana, Angeloni Oreste, Balsorio Concetta, Calvisi Moira, Cardarelli Nicola, Carpineta Cristian, Conti Roberto, Cosmi Francesco, Costantini Ines, D’Angeli Barbara, Dalla Montà Alessandro, Di Nicola Giulia, Di Pangrazio Vanessa, Eliggi Loreta, Fabbri Giuseppe, Iucci Ignazio, Paris Marco, Ruggeri Valeria, Savina Vanessa, Sorvillo Angela, Vulpiani Laura G., Forestieri Caterina, Rubino Beatrice, Di Berardino Domenico.

MARIO BABBO

GENERAZIONE+: Mara Amicuzzi, Lorella Capodacqua, Fabiana Contestabile, Roberto Cotturone, Franco D’Urbano, Matteo Di Giovanbattista, Pierluigi Di Stefano, Andrea Di Rocco, Manuela Durante, Giorgia Esposito. Pasqualina Guarnieri, Luigi Iacovitti, Pierpaolo Ippoliti, Erasmo Marianetti, Francesca Mascaretti, Barbara Pendenza, Michele Perruzza, Adelio Pietrangeli, Ivan Pisegna, Angelo Riccitelli , Maria Grazia Sgamorra, Quirino Tarquini, Domenico Vitale, Vincenza Roberta Volpe;

AVEZZANO IN PRIMA LINEA: Simona Bellini, Giulia Capodacqua, Gemma Colangelo, Francesca Colella, Caterina Crisigiovanni, Golj De Michelis, Alfio Domenico Di Cola, Alessandra Di Clemente, Franco Di Donato, Matteo Di Fabio, Claudio Di Giuseppe, Daniela Di Marco, Alessia Farinacci, Gianfranco Gallese, Aldo Giannantoni, Oscar Roberto Guanciale, Federico Laguzzi, Stefano Lanciotti, Raffaella Lucarelli, Attilio Macchia, Franco Mancini, Cecilia Pelino, Andrea Pellegrini, Antonio Ranalli;

AVEZZANO VIVA: Claudio Abruzzo, Dino Amicuzi, Fabrizia Aveani, Giorgia Balzani, Annunziata Contino, Valerio Croce, Antonella Del Signore, Donatello De Michele, Floriana De Michele, Emiliano Di Lauro, Gabriele Grande, Fabio Lodini, Finesio Mariani, Mirsadin Aljii, Emanuela Morzilli, Maurizio Pendenza, Sandro Puopolo, Alessandro Restaino, Rosanna Testa, Massimo Santilli, Valentina Scalzitti, Natallia Sivukha detta Natalia, Leila Francesca Taricone, Anna Maria Tiburzi;

FUORI CENTRO: Francesco Basile, Mauro Tersigni, Luciana De Felicis, Emiliano Boi, Giorgio Angeletti, Emanuele Caroso, Olena Davydovych, Angela De Luca, Luisa Imbastari, Roberto Basilide, Assunta Leonio, Domenico Cipollone, Nicola Amatore, Anna Maria Iezzoni, Maria Rosaria Minopoli, Alessandra Moro, Piergiorgio Trombetta, Maria Teresa Cima, Stefano Valente, Cinzia Scafati.

PATTO CIVICO PER AVEZZANO: Adriana Antonelli, Alessandra Baldassarre, Massimo Battaglia, Liliana Cancelli, Filomena Creati detta Lorella, Antonella D’Alessandro detta Gino, Carlo Danti, Giuseppe Di Geremia, Antonio Albano Di Loreto, Iole Di Paolo, Tamara Fiorini, Claudio Giuggioloni, Raffaele Lattanzi, Nazzareno Maceroni detto Natalino, Gina Maggi, Marisa Maiolini, Luca Marco Aurelio detto Marcaurellio/Markaurelio, Alessia Cipriani, Rocco Nubile, Francesco Panella, Ibrahim Ramadami detto Ibra, Fabio Sorgi, Fabiola Stirpe, Jean Yves Esposito detto Ivano.

PD: Giovanni Ceglie, Corrado Censorio, Daniele Clementi, Alessandra Danese, Francesco Di Benedetto, Monica Di Cola, Tonino Pierpaolo Di Cosimo, Alan Di santo, Francesco Gizzi, Simone Lucarelli, Berardino Orlandi detto Dino, Gina Pantoli, Anna Paolini, Daniele Paoloni, Luigi Petrucci, Luca Pollo Poesio, Remo Pascucci, Michela Ranieri, Cesare Augusto Scipioni, Roberto Serone, Nunzia Tempesta, Francesco Vaccaro, Alberto Valente, Lorenza Patrizia Panei.

ANTONIO DEL BOCCIO

IO PER AVEZZANO: Cinzia Basilico, Federica Buzzelli, Maurizio Cappelletti , Ornella Caudai , Valeria D’Alessandro , Marco De Luca , Angiolina Di Ponzio, Benito Falbo, Ugo Fidanza, Salvatore Galante, Luigi Gallese, Elisabetta Gallotti, Flora Giffi, Paolo Giordani, Angela Iacutone, Alessandro Iori, Manfredo Maiorani, Monti Giuseppe, Luciana Orsini, Giampietro Nonni, Paolo Pietroiusti, Loreta Ruscio, Lubna Sahbun, Claudia Vulpiani;

CIVILTA' ITALIANA: Maria Basili, Giulio Bertolaccini, Rosita Ciarrocchi, Vincenzo D’Alessandro, Maria Cristina Di Edoardo, Susanna Di Fabio, Roberto Di Lorenzo, Maria Teresa Di Natale, Giulio Gentile, Marco Marchiorri, Francesco Melara, Sara Palermini, Piero Luigi Palmieri, Anna Maria Parlanti, Monia Pensa, Domenica Pompucci, Elisabetta Quaranta, Luca Sami, Antonio Maria Scelsa, Ennio Sciarretta, Monica Sutteri, Luca Testa, Marco Vitale.

NICOLA STORNELLI

AVEZZANO BENE COMUNE: Alessandro Del Monaco, Isilda Rossi, Amaral Giulio Ercole, Sueli Chagas Pereira, Rosario Izzo, Giuseppina Di Cesare detta “Pina”, Alice Persia, Fabrizio Persia, Riccardo Marianetti, Rosa Di Valerio, Luca Berardicurti, Emanuele Biancone detto “Rufo”, Maria Bisegna, Eligio Galdi, Ettore Massaro, Adele Palmieri, Vittoriano Baruffa.

ANNA MARIA TACCONE

FORZA ITALIA: Mauro Acierno, Gianluigi Angeloni, Almerinda Cacchione detta Linda, Carlo Casadei, Mauro Di Benedetto, Vittorio Di Genova, Paris Di Matteo, Cati Di Renzo, Serena Esposito, Moira Franchi, Sofia Frani, Maurizio Gallese, Biagio Aureliano Giffi, Andrea Innocenzi, Ettore Lazzaro, Anna Pietropaolo, Angela Pulsoni, Sonia Quattrocchi, Nice Sforza detta Tiziana, Sonia Sorgi, Fabiola Taccone, Goffredo Taddei, Lisa Taglieri Sclocchi, Roberto Torti;

SIAMO AVEZZANO: Iole Barbonetti, Lorenzo Boccanera, Giordano Caporaletti, Fabio Ciavarella, Cinzia Ciervo, Leonardo D’Avolio, Vittorio De Angelis, Ramona De Flaviis, Enrico De Nicola, Giovanni De Santis, Settimio Galli, Cornelia Ganga, Iuna Lecciso, Francesca Luggini, Gabriele Maceroni, Cinzia Monego, Fabrizio Morini, Manuela Palma, Simona Patrelli, Giuseppe Pulsoni, Marco Rossi, Amedeo Saraceni, Mario Toro, Daniele Tranquilli;

IO CI SONO PER AVEZZANO: Rossella Antenucci, Filomeno Babbo detto Meno, Gianluca Bianchi, Giulio Chiostri, Domenico De Angelis, Carla di Fabio, Michele Di Genova, Alessandro Franceschini, Maria Laura Frezzini, Lorenzo Ippoliti, Massimo Iuavalè, Tiziana Maggi, Isabella Monacelli, Anna Maria Moro, Virginia Mosca Pasqualina detta Alina, Michela Olivieri, Maria Concetta Parisse detta Marina, Ylenia Picone, Adua Quattrociocchi, Antonio Ranalli, Maria Teresa Scocchera, Loreto Scipioni, Emilia Stirpe, Margherita Tucceri;

AVEZZANO DOMANI: Elvezio Boccabbella, Fabrizio Carli, Martina Carlucci, Valentina Catani, Lola Ciocci, Alberto De Santis, Anna D’Eramo, Angela Di Pasquale, Gianfranco Di Renzo, Ilaria Fiasca, Massimiliano Galdi, Valerio Oddi, Nicola Palumbo, Enrica Paolini, Giulio Perilli, Deamaria Piersanti, Crescenzo Presutti, Fabrizio Raimondi, Fabiola Salvati Proietti, Antonella Santoponte, Berardino Scipioni detto “Dino”, Romina Taccone, Fausta Maria Grazia Verdecchia, Eleonora Vietri.