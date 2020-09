Così 'NO': il 10 settembre comizio in piazza Duomo per dire no al taglio dei parlamentari

Contro il taglio dei parlamentari, per la democrazia.

NOstra - Coordinamento Provinciale dell'Aquila insieme all'Anpi L'Aquila organizza un comizio in Piazza Duomo per 'No' al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre.

L'appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre alle ore 18.

Parteciperà il costituzionalista Enzo Di Salvatore; a seguire, gli interventi di esponenti locali del coordinamento per il 'No'.

"Difendiamo la rappresentanza dei nostri territori montani, abbiamo diritto ad aver voce in parlamento", spiegano gli organizzatori. "L'Italia ha bisogno di un cambiamento e di efficienza, ma così NO!".

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norne anti-covid vigenti. si pregano i partecipanti di indossare la mascherina e rispettare le regole di distanziamento sociale.