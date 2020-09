Indennità ad assessori sospesi, Benedetti: "Se ne occupi Corte dei Conti"

"De Santis che parla di 'immoralità' nell'attuale assetto della giunta dimostra di non conoscere né il Testo unico degli enti locali, nonostante la sua navigata esperienza amministrativa nata tra i garantisti del Psi, naufragata nei forcaioli dell'Italia dei valori e riconvertita al civismo di centrosinistra di cui è stato, a tempo, fiero avversario, né il senso del ridicolo".

E' durissima la replica del sindaco Pierluigi Biondi alla nota diffusa, qualche giorno fa, dal capogruppo di Cambiare Insieme Lelio De Santis che si è chiesto se sia possibile che tre assessori "percepiscano ancora l'indennità senza fare nulla", in riferimento alla situazione degli esponenti della Lega Daniele Ferella, Fabrizio Taranta e Fabrizia Aquilio cui, alla metà di luglio, sono state sospese le deleghe sebbene restino, formalmente, assessori.

Sulle pagine del Centro, Biondi ha ribadito che non c'è nulla che impedisca ad una giunta, "organo collegiale per legge, quindi non fatta di singoli individui autonomi", di contemplare assessori senza deleghe "cui, tra l'altro, non è impedito di esercitare il proprio ruolo generale di componenti dell'esecutivo" sebbene, aggiungiamo noi, gli esponenti del Carroccio non stia partecipando alle sedute di Giunta.

Dunque, lo 'schiaffo' a De Santis: "è lo stesso che, da assessore al Bilancio, ricevette dalla Corte dei Conti contestazioni pesantissime, come la ritardata approvazione dello strumento contabile e il disallineamento fra i conti del tesoriere e i conti del Comune, a seguito dei debiti fuori bilancio non regolarizzati".

Ora, detto che la questione è politica prima ancora che amministrativa, è di tutt'altra opinione il presidente del circolo L'Aquila del Partito Democratico, l'avvocato Carlo Benedetti, per dieci anni presidente del Consiglio comunale. "Desta un certo stupore la risposta del sindaco dell’Aquila in ordine alle fondate perplessità espresse dal consigliere comunale Lelio De Santis. Fra un ‘offesa ed un’altra - ma è la sua indole e lo perdoniamo - Biondi ritiene pienamente legittima la corresponsione dell’indennità ad Assessori che non svolgono da mesi alcuna funzione e, pertanto, alcun 'lavoro' in favore del Comune dell’Aquila. A prescindere che nessuna fonte primaria né regolamentare contempla la figura della sospensione, però, emergono due tipi di problematiche", sottolinea Benedetti.

La prima politica, la seconda di carattere amministrativo. "Quella di tipo politico palesa solo l’incapacità del Sindaco di assumere determinazioni vere e definitive riguardo alle posizioni di critica assunte dalla Lega. La cosa è perciò un grossolano escamotage politico per non rompere veramente con il Carroccio; quella di tipo amministrativo, invece, che nel dibattito in corso interessa di più, consiste in una lettura errata della normativa di cui all’Ordinamento giuridico comunale che non vieterebbe la figura dell’Assessore senza deleghe. In altre parole, secondo il sindaco dell'Aquila sarebbe possibile pagare con i soldi della collettività gli Assessori per andare a spasso. Ciò solo in ragione del mantenimento di formali equilibri politici".

Al riguardo sembra chiaro, invece, che "la corresponsione dell’indennità è funzionalmente collegata ad un sinallagma evidente e cioè, più concretamente, ad una prestazione di fare consistente, in primo luogo, nella partecipazione agli atti deliberativi della Giunta municipale e, ai sensi dell’art.48 del d.l.vo n°267/2000(TUEL), nella intensa attività di collaborazione con il sindaco per l’attuazione degli indirizzi generali del consiglio e per la realizzazione del programma di mandato. Non sembra che gli Assessori in questione abbiano partecipato alle sedute di Giunta, che abbiano votato i provvedimenti posti all’ordine del giorno, né partecipato ai lavori del Consiglio in maniera da tradurre gli atti di indirizzo in politiche gestionali".

La stoccata di Benedetti: "Il pagamento delle indennità a fronte della conclamata e sbandierata inattività degli Assessori, piuttosto, costituisce solo il prezzo da pagare per il mantenimento di equilibri politici precari. Ciò è sconcertante. Della questione, che costituisce evidentemente un danno erariale per le spiegate ragioni, è bene che si interessi la Procura regionale della Corte dei Conti".