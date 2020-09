Consiglio regionale: approvato all'unanimità il Piano faunistico venatorio

Il Consiglio regionale, riunito stamane, ha approvato all'unanimità il documento di 361 pagine che contiene i dettagli del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024.

“Il piano - leggiamo nella nota introduttiva - è lo strumento necessario per conseguire una razionale pianificazione territoriale, perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica, tutelare l’equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione e a disciplinare l’attività venatoria per ottenere un prelievo sostenibile”.

L'ultimo documento di questo tipo risaliva al 1992 ed era scaduto dal 2005. "L'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale rientrava tra gli obiettivi della Lega e della coalizione tutta: siamo riusciti a concretizzarlo in tempi relativamente celeri, viste le procedure a cui obbliga la normativa statale" le dichiarazioni a margine del voto di Emiliano Di Matteo, presidente della III Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive". "Siamo orgogliosi: il piano tiene conto delle numerose osservazioni avanzate durante le audizioni della Commissione che ho l'onore di presiedere; è stato concertato con la partecipazione dei territori, delle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole. Un documento organico che regolerà le modalità di tutela e di gestione della fauna selvatica - ha aggiunto Di Matteo - un atto amministrativo che disciplina l'aspetto geomorfologico del paesaggio, il clima, l'uso del suolo, la popolazione venatoria regionale e le attività di vigilanza. Abbiamo previsto la valutazione di incidenza su tutti i siti della rete natura 2000, quindi parchi nazionali, regionali, riserve naturali, Sic e ZPS, ed inoltre il Piano elenca le zone tutelate e gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) - 11 in Abruzzo - che rappresentano i principali istituti di gestione faunistico-venatoria".

Durante i lavori, inoltre, l'Assemblea legislativa abruzzese ha votato all'unanimità la proposta di progetto di legge alle Camere sulla “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”. Il provvedimento tende a superare la soppressione dei cosiddetti “tribunali minori” d'Abruzzo così come operata dal Governo Monti, con l'impegno che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano a carico del bilancio della Regione. "Sono orgoglioso dell'approvazione all'unanimità del provvedimento", le parole del consigliere regionale della Lega Simone Angelosante, primo firmatario del progetto di legge. "La giustizia non può sottostare a logiche economiche,su questo punto hanno convenuto i miei colleghi,di maggioranza e di opposizione,adesso ci auguriamo che tale unità di intenti trovi riscontro nell'iter parlamentare".

La seduta di questa mattina si era aperta con le risposte della Giunta ad alcune interrogazioni e interpellanze dei Consiglieri regionali. Tra le tematiche affrontate, il “Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex – Intecs” portato in aula da Pierpaolo Pietrucci: ebbene, l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo ha comunicato di aver convocato un tavolo per il 24 settembre prossimo con i vertici delle aziende interessate che Pietrucci ha chiesto venga integrato con le rispettive RSU, con il sindaco e con gli eletti in Regione interessati all’esito della controversia. "Ho fiducia che finalmente la vicenda si risolva. In caso contrario, continueremo la battaglia al fianco dei lavoratori", le parole del consigliere regionale del Partito democratico.

La seduta riprenderà alle ore 16.