Sanità, Paolucci: "Licenziamento di Mascitelli è illegittimo"

“Dopo aver occupato le poltrone delle Asl, è arrivata la delibera di decadenza del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Alfonso Mascitelli, in scadenza nel 2021, per rendere possibile la nomina di un commissario, sembrerebbe in quota Lega. La delibera più volte rinviata per evidenti illegittimità, tanto da cumulare un record di pareri tecnici negativi in seno alla struttura regionale, vista anche la tecnicità del ruolo, è stata infine adottata".

L'affondo è del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, già assessore alla Sanità nella passata legislatura.

"Al centrodestra serve un'ulteriore postazione sulla sanità e, dunque, ha mandato lo sfratto a un professionista di lungo corso che vanta competenze e una storia professionale di tutto rispetto" le parole di Paolucci che, sulla vicenda, ha già trasmesso una richiesta di accesso agli atti per avere tutta la documentazione preannunciando il ricorso alla Commissione vigilanza.

"Si tratterà di un vero e proprio commissariamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale, la cui unica motivazione è l'occupazione politica di un ufficio amministrativo – aggiunge Paolucci – quella del dirigente dell’Asr è una figura tecnico-professionale, che non può decadere secondo i criteri dettati dallo spoil system e che non può sottostare ad altre logiche. Le ragioni sono evidenti: Mascitelli si è sottoposto a selezione pubblica, ha ricevuto valutazioni tecniche - ottenendo il massimo della valutazione anche da parte di questa Giunta regionale - e gestisce risorse umane ed economiche, non produce atti di indirizzo. Tutte caratteristiche tipicamente gestionali".

Peraltro si tratterebbe di un vero e proprio licenziamento, visto che la nomina prevedeva un incarico che si sarebbe concluso nel 2021. "C’è poi l’inopportunità di tale decisione - prosegue il capogruppo Pd - considerato lo spessore professionale di Mascitelli che, in questi anni, è stato per la Regione non solo un valido supporto ma un vero e proprio punto di riferimento in ambito sanitario. In particolar modo, questo Governo Regionale ha fatto spesso affidamento nei mesi dell'emergenza Covid alla professionalità di Alfonso Mascitelli".

Dunque, l'affondo: "Basta con il valzer delle poltrone che, in questi 20 mesi, è l’unica cosa operativa che abbiamo visto da parte del centrodestra sul fronte sanitario. Un valzer che è costato caro agli abruzzesi, perché oltre a distribuire poltrone, questa giunta ha potenziato anche gli stipendi alle alte sfere, senza occuparsi dei problemi gravissimi che oggi vivono le strutture e gli operatori. Sulla questione abbiamo fatto un accesso agli atti, manifestando tutta la nostra piena solidarietà a Mascitelli, che invitiamo a resistere e a rivendicare quelli che sono diritti che non possono soccombere di fronte agli interessi della classe dirigente di turno".