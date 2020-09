L'Aquila, consiglio comunale: Del Beato e De Blasis passano a FdI

Mini scossone all'interno del consiglio comunale dell'Aquila.

Le consigliere Tiziana Del Beato e Elisabetta De Blasis, entrambe del gruppo misto, hanno aderito al gruppo di Fratelli d'Italia.

A comunicarlo è lo stesso partito.

Tiziana Del Beato era stata eletta, nel 2017, con la Lega, che aveva lasciato a fine 2019 dopo che il partito aveva deciso di non votare il bilancio di previsione.

Elisabetta De Blasis, invece, era stata eletta con Forza Italia, salvo poi passare alla Lega in un secondo momento. Con il Carroccio, però, ha rotto qualche settimana fa, in seguito alla crisi di maggioranza innescata dal capogruppo dei salviniani, Francesco De Santis, con un polemico intervento in aula.

L'adesione delle due consigliere a FdI fa di quest'ultimo di gran lunga il gruppo consiliare più numeroso, con sette consiglieri. E' chiaro che ora cambieranno sensibilmente i rapporti di forza all'interno della maggioranza, dove, da diverso tempo, è in atto una sorta di guerra a bassa intensità tra i vari partiti per assicurarsi un assessorato in vista del rimpasto di giunta che dovrà fare Biondi alla luce dei mutati equilibri (qui l'approfondimento di NewsTown).

Tra l'altro, contestualmente ai nuovi ingressi, Ersilia Lancia cesserà di fare la capogruppo per andare a ricoprire, insieme a Benedetta Fasciani per la Marsica e Sandro Ciacchi per la Valle Peligna, il ruolo di vice coordinatore provinciale del partito per l'area aquilana.

E qui, probabilmente, cambieranno anche i rapporti interni al partito di Pierluigi Biondi, visto che un mese fa quattro consiglieri di FdI (Scimia, Colonna, Colantoni e Della Pelle) avevano chiesto la testa di Lancia e un posto in giunta.

"L'ingresso in Fratelli d'Italia di Tiziana Del Beato ed Elisabetta De Blasis" si legge in una nota ufficiale del partito "ha una duplice valenza: consentirà a Fdi di essere la formazione più numerosa all'interno del Consiglio comunale dell'Aquila e, al contempo, garantirà un arricchimento di sensibilità ed esperienze che contribuiranno a sostenere il percorso di crescita portato avanti a livello nazionale e locale. In questa ottica la nomina di tre vice coordinatori è funzionale alle azioni di ascolto del territorio e delle istanze dei cittadini che hanno consentito al partito di incrementare consensi e attuare politiche incisive a servizio di famiglie, imprese e sviluppo del Paese".