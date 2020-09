L'Aquila: come cambiano equilibri in Consiglio con Del Beato e De Blasis in FdI

E dunque, Pierluigi Biondi ha rafforzato, ancor di più, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia con l'ingresso di Tiziana Del Beato, da tempo in orbita meloniana dopo la rottura con la Lega, e di Elisabetta De Blasis che, in tre anni, ha cambiato tre partiti, facendo il giro delle forze di centrodestra: da Forza Italia alla Lega, con cui è stata candidata alle Europee, fino a Fratelli d'Italia; se non è un record, poco ci manca.

Così, il gruppo consliare di FdI si comporrà di 8 consiglieri sui 21 di maggioranza: oltre al sindaco Biondi e le new entry, Ersilia Lancia e i quattro componenti della corrente fittiana, eletti in assise civica con Forza Italia - Giancarlo Della Pelle, Ferdinando Colantoni e Vito Colonna - e la civica di Benvenuto presente - Leonardo Scimia - transitati da Insieme per L'Aquila e che fanno riferimento all'assessore Guido Liris.

Considerato che Daniele D'Angelo, formalmente capogruppo di Benvenuto presente, e i rappresentanti di L'Aquila Futura, il consigliere regionale Roberto Santangelo e Luca Rocci, orbitano intorno al movimento del senatore Gaetano Quagliariello, vicinissimo a Biondi, è chiaro che il sindaco dell'Aquila si presenterà all'appuntamento con l'atteso rimpasto di Giunta, se rimpasto sarà, con le spalle coperte.

Un messaggio piuttosto chiaro alla Lega ma, di riflesso, anche a Forza Italia che sperava di 'avvicinare' De Blasis rendendosi, sempre di più, ago della bilancia negli instabili equilibri di centrodestra. E' chiaro, però, che l'ingresso di Del Beato e De Blasis nel gruppo è servita al sindaco dell'Aquila anche per riequilibrare i rapporti interni al partito con la corrente Liris.

Si direbbe, anzi, si sia trovato un accordo. Non è un mistero che i consiglieri transitati da Insieme per L'Aquila abbiano chiesto la carica di capogruppo per Leonardo Scimia: ebbene, la notizia che Ersilia Lancia ha avuto l'incarico di vice coordinatore provinciale con Benedetta Fasciani e Sandro Ciacchi ha il classico sapore del 'promoveatur ut amoveatur' che, in politica, non passa mai di moda.

Basterà a rassenerare i rapporti? A dire il vero, i consiglieri vicini a Liris rivendicavano anche un assessorato: nel mirino era finito Vittorio Fabrizi, con la proposta di sostituirlo con Vito Colonna. Detto che il sindaco, a quanto si vocifera nei corridoi di Palazzo Fibbioni, non avrebbe alcina intenzione di privarsi dell'ex dirigente comunale, che cosa potrebbe accadere? Va esclusa l'ipotesi che Colonna possa entrare in Giunta senza sacrificare Fabrizi, a meno di non credere che Biondi decida di far fuori un assessore della Lega che, pure, è sul tavolo delle trattative considerato che il Carroccio ha visto assottigliarsi il gruppo a soli tre consiglieri che non 'giustificano' il mantenimento di tre assessorati. Tuttavia, per permettere l'ingresso di Colonna andrebbe rimosso un assessore uomo, Daniele Ferella o Fabrizio Taranta, per consentire il mantenimento delle così dette 'quote rosa' (le assessore donne debbono essere almeno 4).

Difficile che la Lega possa accettarlo: dunque, potrebbe saltare Fabrizia Aquilio, il profilo meno politico tra quelli espressi in Giunta dal Carroccio, con la nomina ad assessore di Elisabetta De Blasis per riequilibrare i rapporti tra gruppi consiliari; in questo quadro, Forza Italia potrebbe 'intestarsi' Vittorio Fabrizi, come già aveva fatto con il vicesindaco Raffaele Daniele.

Così rimarrebbero delusi gli ex Insieme per L'Aquila direte voi; non necessariamente: in caso di promizione in Giunta di Elisabetta De Blasis, infatti, la prima dei non eletti che entrerebbe in Consiglio, Maria Laura Melone, andrebbe a rinforzare proprio quella 'corrente', considerato che, pure presentatasi con Forza Italia, è data per vicinissima al gruppo.

Viene da chiedersi, però: che posizione assumerà la Lega? Rinuncerà così facilmente ad un assessore? Difficile a dirsi: d'altra parte, se le elezioni ad Avezzano non dovessero sorridere al candidato del Carroccio Tiziano Genovesi, per quale motivo i leghisti dovrebbero piegarsi? Biondi ha le spalle coperte, è vero: tuttavia, se la Lega dovesse mettersi di traverso attirando a sé i consiglieri malpancisti Roberto Silveri e Luciano Bontempo allora la maggioranza avrebbe numeri davvero risicati in Consiglio.

E tornerebbe 'centrale' il ruolo di Forza Italia: messa in questo modo, perché mai gli azzurri dovrebbero accontentarsi di intestarsi l'assessore Vittorio Fabrizi garantendo l'equilibrio a Biondi? Staremo a vedere.

Di certo, i giochi si faranno dopo le amministrative di domenica e lunedì.