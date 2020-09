Elezioni amministrative, a Chieti sarà ballottaggio. Caruso confermato a Castel di Sangro. A Barisciano vince D'Alessandro: confermati Anastasio a Pizzoli, Federico a Navelli, Gialloreto a Poggio Picenze e Di Martino a Cagnano

E' iniziato stamane alle 9 lo spoglio per le elezioni amministrative nei 61 comuni abruzzesi al voto.

L'affluenza si è attestata al 62,24%.

A Chieti e Avezzano si va verso il ballottaggio: in particolare, a Chieti è cristallizzata la prima posizione di Fabrizio Di Stefano che, però, non sfonda al primo turno; è testa a testa tra il candidato di centrosinistra Diego Ferrara e il civico Bruno Di Iorio (sostenuto da Mauro Febbo, autosospesosi da Forza Italia per sfidare Di Stefano e da Italia Viva) per chi lo sfiderà tra due settimane, allorquando i giochi saranno completamente riaperti.

A Castel di Sangro, vittoria netta (e annunciata) per l'uscente Angelo Caruso, presidente della provincia dell'Aquila.

Nei piccoli comuni, il conteggio dei voti si è già concluso: in provincia dell'Aquila, confermati gli uscenti Francesco D'Amore a Fagnano Alto, Sabrina Ciancone a Fontecchio, Domenico Nardis a Villa Sant'Angelo; sconfitta, invece, per gli uscenti Tullio Camilli a Tione degli Abruzzi e Fausto Fracassi ad Ocre. A Gagliano Aterno si impone Luca Santilli.

A Barisciano, sebbene i risultati non siano stati ancora ufficializzati, Fabrizio D'Alessandro ha battuto l'uscente Francesco Di Paolo; a Poggio Picenze, l'uscente Antonello Gialloreto si è imposto contro la candidata della Lega Barbara Zampelli, sostenuta in campagna elettorale dagli esponenti del Carroccio oltre che dal governatore Marco Marsilio e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

Conferme anche per Iside Di Martino a Cagnano Amiterno, Paolo Federico a Navelli e Gianni Anastasio a Pizzoli.

La carica dei sindaci eletti: risultati ufficiali

In provincia dell'Aquila:

Acciano

Aielli: Enzo Di Natale (97,55%)

Anversa degli Abruzzi: Gianni Di Cesare (63,76%)

Ateleta: Marco Passalacqua (86,12%)

Avezzano

Barisciano

Bugnara

Cagnano Amiterno: Iside Di Martino (43,85%)

Cansano: Luca Malvestuto (69,06%)

Capestrano: Antonio D'Alfonso (77,64%)

Cappadocia: Lorenzo Lorenzin (51,49%)

Carsoli

Castel del Monte: Matteo Pastorelli (59,62%)

Castel di Ieri: Fernando Fabrizio (62,04%)

Castel di Sangro

Castelvecchio Subequo

Celano

Collarmele

Collelongo

Collepietro: Mauro Colangeli (60,56%)

Corfinio

Fagnano Alto: Francesco D'Amore (96,92%)

Fontecchio: Sabrina Ciancone (58,51%)

Gagliano Aterno: Luca Santilli (68,78%)

Goriano Sicoli: Rodolfo Marganelli (69,79%)

Magliano de' Marsi

Molina Aterno: Luigi Fasciani (92,31%)

Navelli

Ocre: Gianmatteo Riocci (60,19%)

Opi: Antonio Di Santo (51%)

Pescina

Pescocostanzo

Pettorano sul Gizio: Antonio Carrara (71,29%)

Pizzoli

Poggio Picenze: Antonello Gialloreto (56,33%)

Raiano

Rocca di Botte

Rocca di Cambio: Gennarino Di Stefano (81,15%)

Rocca Pia: Pasquale Berarducci (77,78%)

Roccacasale: Enrico Pace (76,16%)

San Benedetto in Perillis: Laura D'Abrizio (74,07%)

San Demetrio ne' Vestini

Sante Marie: Lorenzo Berardinetti (52,30%)

Tione degli Abruzzi: Stefania Mariani (50,72%)

Villa Sant'Angelo: Domenico Nardis (65,32%)

Villa Santa Lucia degli Abruzzi: Antonio Paride Ciotti (97,10%)

Villetta Barrea: Giuseppina Colantoni (84,32%)

Vittorito: Carmine Presutti (84,23%)

In provincia di Pescara:

Carpineto della Nora: Donatella Rosini (71,15%)

Civitaquana: Samuele Di Profio (60,66%)

Elice: Gianfranco De Massis (100%)

Torre de' Passeri

In provincia di Chieti:

Chieti

Guardiagrele

Guilmi: Carlo Racciatti (78,20%)

Palena: Claudio D'Emilio (94,18%)

In provincia di Teramo: