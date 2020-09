Traforo Gran Sasso, Pietrucci: "Scongiurare chiusura, si convochi commissione Territorio"

"Nessuno si permetta di giocare con la salute dei cittadini, con l’economia regionale, con la vita degli abruzzesi e con l’intelligenza delle persone: bisogna risolvere il problema, non servono le minacce di chiusura della galleria del Gran Sasso, né argomentazioni complicate ed elusive".

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, che chiede anche la convocazione straordinaria della seconda commissione consiliare (Territorio) per audire i rappresentanti di Mit, Strada dei Parchi, Regione e Parco del Gran Sasso nonché il commissario straordinario alla messa sicurezza dell'acquifero Corrado Gisonni.

"L’autostrada" dichiara Pietrucci "va messa in sicurezza salvaguardando il bene primario del bacino idrico che assicura acqua preziosa a 700.000 persone. Per questo complesso impegno ci sono procedure ampiamente conosciute e sperimentate – come la VIncA – ci sono ingentissime risorse messe a disposizione dallo Stato, c’è un’apposita struttura Commissariale nominata da tempo e c’è un lungo lavoro istruttorio e di monitoraggio predisposto nella precedente legislatura dal vicepresidente Lolli che ha impostato in modo condiviso la soluzione strategica per la messa in sicurezza definitiva dell’intero sistema: bacino acquifero, galleria autostradale e Laboratori dell’INFN".

"Naturalmente se si lascia passare irresponsabilmente il tempo, si fa incancrenire la situazione e si finisce col dichiarare che la galleria andrà chiusa perché non è possibile rispettare le indicazioni ministeriali. Ma stiamo scherzando?".

"Sono oltre due anni che il traffico sotto il Gran Sasso è ridotto ad una sola corsia determinando pesanti disagi soprattutto ai pendolari e complicando di molto la mobilità e i trasporti tra i due versanti montani".

"Non si perda altro tempo e non si creino ulteriori irrimediabili danni all’Abruzzo. Per questo ho chiesto al presidente Marcovecchio la convocazione straordinaria e urgente della 2^ Commissione del Consiglio regionale a cui invitare il MIT, la società Strada dei Parchi, l’assessore e gli uffici regionali, il Parco nazionale Gran Sasso-Laga e naturalmente il Commissario Gisonni".