Elezioni, Pezzopane: "Nel comprensorio aquilano, centrosinistra e civismo progressista ora più forti”

“Una tornata elettorale importante nel comprensorio aquilano, sia per i risultati del referendum che rafforza il governo, sia per i risultati elettorali nei comuni del cratere sismico 2009 che rafforzano il centrosinistra e le coalizioni civiche progressiste".

La deputata del Pd, Stefania Pezzopane, commenta così l'esito del voto amministrativo nel comprensorio aquilano.

"Sono risultate inutili e dannose" dichiara Pezzopane "le strabordanti presenze di Marsilio, Liris, Biondi e co in vari comuni amministrati dal centrosinistra. Quelle invasioni di campo sono state respinte dagli elettori. Noi abbiamo rispettato il carattere civico e libero delle coalizioni con cui si sono presentati molti sindaci del Pd e del centro sininistra".

"Marsilio da Presidente di Regione, accompagnato da assessori e consiglieri regionali, con il sindaco dell’Aquila ed altri esponenti della destra aquilana, invece sono stati personalmente a Poggio Picenze, e Cagnano a sostenere candidati di destra che però hanno perso. L’assessore Liris è stato anche a Barisciano a sostenere l’uscente Di Paolo, ma sono state inutili scorribande".

"Particolarmente importanti le riconferme, tra i tanti, di Gianni Anastasio, Iside Di Martino, Antonello Gialloreto, solidi sindaci con tanta esperienza e concretezza. Ma molto significative anche le nuove new entry come Fabrizio D’Alessandro a Barisciano, Giammatteo Riocci a Ocre, Marisa Valeri a Castelvecchio Subequo, Stefania Mariani a Tione ed altri ancora. Tutti hanno guidato liste civiche e molti di loro hanno dovuto combattere contro la discesa in campo,in questi piccoli centri, di tutta la classe dirigente della destra aquilana e regionale, in particolare di Fratelli d’Italia e della Lega che hanno schierato i massimi vertici, non raccogliendo evidentemente i consensi sperati. Auguri ai sindaci e buon lavoro a tutti gli amministratori del cratere 2009, abbiamo davanti anni importanti di lavoro per concludere la ricostruzione“.