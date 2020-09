Amministrative, Pagano e Gasparri: “Forza Italia si conferma componente fondamentale del centrodestra”

“I risultati delle elezioni amministrative in Abruzzo confermano che Forza Italia è una componente fondamentale dello schieramento del centro destra"

Ad affermarlo sono i senatori Nazario Pagano, coordinatore Regionale di Forza Italia Abruzzo, e Maurizio Gasparri, responsabile Enti Locali del partito.

"Oltre al successo dell’elezione dei candidati Donatello Di Prinzio a sindaco di Guardiagrele- terzo comune per numero di abitanti in questa tornata elettorale- e Fabio Altitonante, neo sindaco di Montorio" osservano Pagano e Gasparri "è da sottolineare anche l’ottima performance di Annamaria Taccone che, praticamente da sola e in competizione con il resto del centrodestra, ha ottenuto il 17% dei voti, un risultato di grande rilievo. Se il centro destra fosse riuscito a superare alcuni personalismi locali e a riconoscere il giusto peso politico ad ogni forza della sua coalizione, la vittoria sarebbe stata netta e immediata in tutte le competizioni elettorali che hanno riguardato la Regione Abruzzo".